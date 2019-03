vor 22 Min.

Landrat zeigt eine Geste des guten Willens

Kreisumlage im Haushalt 2019 sinkt auf 50,5 Prozent. Die Kommunen müssen so weniger Geld abführen. Insgesamt hat der Haushalt ein Volumen von rund 116 Millionen Euro

Von Norbert Eibel

Landrat Peter von der Grün hat in seiner ersten öffentlichen Haushaltsberatung ein „Zeichen für ein gutes Miteinander“ gesetzt und die Kreisumlage um einen Punkt auf 50,5 Prozent gesenkt. Er kenne die Position der Gemeinden. Für sein Ansinnen bekam der neue Landkreischef überwiegend Beifall von den Fraktionen und der Kreisausschuss empfahl das 116-Millionen-Euro-Budget einstimmig dem Kreistag, dem das Zahlenwerk nächsten Donnerstag zum Absegnen vorgelegt wird.

„Das ist eine Entscheidung für heuer und soll keine Senkungsspirale für die Zukunft in Gang setzen“, stellte von der Grün klar. Im Vorjahr hatte der Kreistag unter Vorgänger Roland Weigert die Umlage schon einmal reduziert, zugleich wegen anstehender Großprojekte eine Anhebung auf 53,0 Punkte für die Folgejahre festgelegt. Das ist nun Makulatur.

In diesem Jahr werden es mit den 50,5 Punkten rund 55 Millionen Euro sein, die die Kommunen von ihren Steuereinnahmen an den Landkreis abtreten müssen. Insgesamt, erläuterte Stabsstellenleiter Willi Riss, umfasst der Verwaltungshaushalt 94,2 und der Vermögenshaushalt, mit dem Investitionen finanziert werden, 21,9 Millionen Euro. 10,7 Millionen werden dabei heuer in Hochbau-, 4,9 Millionen in Tiefbauprojekte fließen. 5,6 Millionen werden an Krediten aufgenommen, 3,6 Millionen Euro getilgt. Der Schuldenstand wird bis Jahresende um zwei Millionen auf 23,3 Millionen Euro anwachsen.

Die Flexibilität verschafft dem Landrat die Tatsache, dass die für heuer eigentlich eingeplanten Mittel für die Baustelle Paul-Winter-Realschule nicht ausgegeben werden können. Es sei sehr schwierig, auch wegen der vorgeschriebenen europaweiten Ausschreibung, Angebote und akzeptable Preise zu bekommen, führte von der Grün aus. „Wir können das nicht realisieren und davon ausgehen, dass wir acht Millionen verbuddeln.“

Zustimmung erhielt er seitens der Freien Wählern und der CSU. Thomas Hümbs (FW) erinnerte an das Investitionsprogramm und den engen Spielraum der nächsten Jahre. Insofern sei diese Geste des guten Willens jetzt möglich, künftig aber Kontinuität nötig, „damit wir nicht in fünf oder sechs Jahren an der Wand stehen.“ Alfred Lengler sprach von einer „vertrauensbildenden Maßnahme. Wir sind jetzt mit dem neuen Landrat am Anfang und wenn die großen Brocken kommen, müssen wir alle an einem Strang ziehen.“ Theo Walter (AG) nannte die Senkung für den Landrat „vernünftig“, mahnte aber an, man solle sich nicht selbst belügen. „Auf lange Sicht kommen wir so in Riesenschulden rein.“ Die SPD, sagte Werner Widuckel, stimme der Senkung mit Bauchschmerzen zu. Man müsse Rücklagen bilden, wenn die Zeichen auf Sturm stünden. Er beklagte das alljährliche „merkwürdige“ Gefeilsche um die Kreisumlage. Über diese Bemerkung wunderte sich Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Ein Haushalt sei ein Kompromiss zwischen den Kommunen und dem Landkreis. „Die geforderte Kontinuität reinzubringen, klingt zwar gut. Aber die Fakten ändern sich ständig und darum muss jedes Jahr neu verhandelt werden.“

Themen Folgen