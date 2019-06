vor 18 Min.

Landrat zieht vor Ehrenamtlichen den Hut

19 Bürger aus dem Landkreis werden für ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten ausgezeichnet. Darunter ist auch eine ganz besondere Würdigung.

Von Claudia Stegmann

In Zeiten, in denen Vereine und Organisationen händeringend nach Mitgliedern und Ehrenamtlichen suchen, die mitunter auch Verantwortung übernehmen wollen, kann das Engagement derjenigen, die genau das seit vielen Jahren und Jahrzehnten tun, nicht hoch genug wertgeschätzt werden. Genau das hat das Landratsamt am Dienstagabend getan. Acht Frauen und elf Männer aus dem ganzen Landkreis standen im Gewölbestadl des Gasthofes Kirchbaur in Bittenbrunn im Fokus eines Ehrenabends. „Sie sind Menschen, die seit vielen Jahren unermüdlich Verantwortung für die Gemeinschaft übernehmen und damit den Landkreis zu dem machen, was er ist: unsere lebenswerte Heimat“, sagte Landrat Peter von der Grün. Deren Engagement sei dabei alles andere als selbstverständlich, denn Beruf und Familie würden die meisten bereits ausreichend fordern. „Wenn dann jemand wie Sie einen Teil seiner Freizeit für eine gute Sache investiert, verdient das höchste Anerkennung und Respekt.“

Die 19 Ehrengäste des Abends sind in den unterschiedlichsten Bereichen aktiv. Einige engagieren sich in Vereinen, andere in sozialen Bereichen oder bei Rettungsorganisationen, und wieder andere widmen sich dem regionalen Kulturleben. „Sie sind beeindruckende Persönlichkeiten, vor denen ich den Hut ziehe und denen ich meinen Dank aussprechen möchte“, sagte von der Grün.

Insgesamt übergaben der Landrat und die (stellvertretenden) Bürgermeister der jeweiligen Gemeinden fünf Auszeichnungen in verschiedenen Kategorien. Die höchste unter ihnen war die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Es ist die höchste Anerkennung, die die Bundesrepublik für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht. Sie ging an Elisabeth Geyeraus Karlshuld für die Pflege ihres Ehemannes Georg, der an Demenz erkrankt ist. Seit mittlerweile fast 20 Jahren kümmert sich die 86-Jährige um ihren Mann, der bei allen Verrichtungen des täglichen Lebens rund um die Uhr Un-terstützung benötigt. Inzwischen bekommt Elisabeth Geyer zwar Hilfe von einem Pflegedienst. Doch nichtsdestotrotz sei ihr Einsatz „ ein großartiges Beispiel für tätige Fürsorge und Verantwortung“.

Bürgermeister Karl Seitle steckt Elisabeth Geyer die Verdienstmedaille an. Bild: Landratsamt

Die weiteren Auszeichnungen verteilen sich wie folgt:

Das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten als ehrende Anerkennung für langjährige hervorragende ehrenamtliche Tätigkeit haben erhalten:



Gerda Jung aus Karlshuld: Sie engagiert sich seit fast vier Jahrzehnten in der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Karlshuld, ist dort seit 39 Jahren Mesnerin und seit zehn Jahren Mitglied des gemeindlichen Besuchsdienstkreises. Außerdem ist sie Mitglied des Projektkreises „Wohltätigkeitsbasar“ und Sängerin der Karlshulder Kantorei. Helga Motzet aus Karlskron: Sie wirkte mehr als drei Jahrzehnte als Schriftführerin beim Obst- und Gartenbauverein Karlskron, erstellte unter anderem Ablaufpläne für wiederkehrende Feste – wovon der Verein heute noch profitiert – und unterstützt seit zehn Jahren die Nachbarschaftshilfe Karlskron. Außerdem engagiert sie sich seit 2015 im örtlichen Asylhelferkreis.

Barbara Walter aus Karlshuld: Sie engagiert sich seit über drei Jahrzehnten in der Tennisabteilung des Sportvereins Weichering 1947. Unter anderem kümmert sie sich um die gesamte Berichterstattung in den örtlichen Medien und pflegt die Vereinshomepage.

Christina Bauer aus Burgheim: Sie engagiert sich als Mitglied des Pfarrgemeinderates seit nahezu drei Jahrzehnten für die Pfarrei St. Georg Leidling. Konkret etablierte sie für die Kirchenrenovierung Aktionen wie den St.-Georgs-Brunch, das Weißwurstfrühstück oder das Kesselfleischessen. Sie unterstützt die Kirche durch den Verkauf von Selbstgemachtem und ist maßgeblich an der Planung und Durchführung des Oster- und Adventsbasars beteiligt.

Josefine Beck aus Karlshuld: Sie engagiert sich seit nahezu drei Jahrzehnten im Verein der Gartenfreunde Karlshuld – zunächst als Beisitzerin, später als Schriftführerin. Beim Rosenfest ist sie federführend verantwortlich für die Dekoration der Mehrzweckhalle sowie für den Kaffee- und Kuchenverkauf. Außerdem hilft sie beim Schmücken der sieben vereinseigenen Festwägen und Kutschen für den Rosenfestumzug.

Ute Schmidbaur aus Neuburg: Sie ist seit über vier Jahrzehnten Mitglied im Katholischen Frauenbund in Neuburg, davon 17 Jahre als stellvertretende Vorsitzende. Sie wirkt beim Neuburger Töpfermarkt und auf dem Schloßfest genauso mit wie sie das Kochbuch „Rezepte mitten aus Bayern“ (1986) und das Kartoffelkochbuch (1994) mitgestaltet hat. Vor 20 Jahren war sie schließlich auch Mitbegründerin und ehrenamtliche Mitarbeiterin im Kinderplaneten der Kliniken St. Elisabeth zur Betreuung von Geschwister- und Besucherkinder.

Hedwig Brenner aus Neuburg: Sie engagiert sich seit nahezu drei Jahrzehnten im Sozialverband VdK. Nach Ämtern als Vertreterin der jüngeren Generation im Vorstand und Beisitzerin übernahm sie 2007 das Ehrenamt einer Pflegebegleiterin, wo sie durch regelmäßige Besuche pflegende Angehörige entlastet. Sie organisiert den VdK-Besuchsdienst im Geriatriezentrum und kümmert sich vollumfänglich seit 27 Jahren um die VdK-Weihnachtsfeier für Kinder mit Benachteiligungen, an der jährlich rund 100 Personen teilnehmen.

Sixtus Stemmer aus Neuburg-Bergen: Er widmet sein ehrenamtliches Engagement seit über vier Jahrzehnten dem Schützenverein Alt Baring. Als aktiver Sportschütze hat er zu den Erfolgen auf überörtlichen Gau- und Bezirksmeisterschaften beigetragen, war Schützenmeister und Festleiter bei der Fahnenweihe mit Austragung des Gauschießens im Jahr 1984 sowie beim 100. Gründungsjubiläum im Jahr 1996. Außerdem initiierte er ein vereinsinternes Förderschießen und ein Damenpokalschießen und war Mitglied des Bauausschusses beim Neubau des Vereinsheims im Jahr 2002.

Johann Berger aus Schrobenhausen: Er engagiert sich seit über drei Jahrzehnten für den Sportclub 1967 Mühlried. Als Gründungsmitglied der Abteilung Tennis ist er seither Abteilungsleiter und aktiver Spieler. Er organisierte und unterstützte den Bau der Spielfelder und übernahm zunächst das Amt des Vize-Vorsitzenden, später auch das des Vorsitzenden. Mit insgesamt neun Abteilungen, darunter auch Cricket und Historischer Schwertkampf, plante und organisierte er den Neubau des Sportheims mit einer Auftragssumme von 1,7 Millionen Euro. Darüber hinaus ist er seit über vier Jahrzehnten aktiver Theaterspieler des Vereins.

Erich Bachhuber aus Karlskron: Er engagiert sich seit 35 Jahren im Männergesangsverein „Eintracht“ Pobenhausen – zunächst als stellvertretender Schriftführer, später 25 Jahre lang als Vorsitzender. Er organisierte kirchliche und private Auftritte sowie die Teilnahme am jährlichen Gausängertreffen und initiierte Vereinsausflüge und Weinfeste. Seit 2015 ist er nun stellvertretender Kassier.

Manfred Brüderle aus Karlskron: Er engagiert sich seit nahezu drei Jahrzehnten für den Schützenverein Eichenlaub Karlskron – zunächst 17 Jahre als Kassier und inzwischen als stellvertretender Kassier. Darüber hinaus übernimmt er im vierwöchigen Turnus mit seiner Ehefrau die Bewirtung des Vereinsheims und führt sämtliche Schreinerarbeiten und Behördengänge für den Verein ehrenamtlich aus.

Peter Schulz aus Neuburg: Er widmet sein ehrenamtliches Engagement seit 25 Jahren der Verkehrssicherheit im Landkreis. Zunächst war er neun Jahre Mitglied des erweiterten Vorstands der Kreisverkehrswacht Neuburg-Schrobenhausen, später 17 Jahre dessen Geschäftsführer und seit 1994 ist er Projektleiter, Motor und Gesicht des gesamten Fahrsicherheitstrainings. Jährlich führt er 60 bis 70 Fahrsicherheitstrainings durch und schult Fahrer von THW-, Feuerwehr- und BRK-Einsatzfahrzeugen aus ganz Bayern.

Karl Simon aus Neuburg-Bergen: Er hat sich in den vergangenen 25 Jahren dem ehrenamtlichen Engagement im Neuburger Ortsteil Bergen verschrieben, wo er zunächst als Vize-Vorsitzender und dann zehn Jahre als Vorsitzender der Krieger- und Soldatenkameradschaft Bergen aktiv war. In dieser Funktion hielt er beispielsweise Ansprachen beim jährlichen Helden-Gedenktag und Nachrufe am Grab. Als der Verein 2018 kurz vor der Auflösung stand, konnte er nach intensiver Suche einen neuen Vorsitzenden finden. Heute ist er Schriftführer des Schützenvereins Alt-Baring, Mitglied im Thekendienst und Team Rasenpflege sowie aktiver Theaterspieler. Und wer sich für die Baringer Wallfahrtskirche Heilig Kreuz interessiert, dem erklärt er gerne alles Wissenswerte.



Die Kommunale Dankurkunde für besondere Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung erhielt:



Manfred Baierl aus Langenmosen: Er ist seit 19 Jahren kommunalpolitisch aktiv, war bis zum Jahr 2008 und seit 2012 Mitglied des Gemeinderates Langenmosen und seit Mai 2014 Vize-Bürgermeister der Gemeinde Langenmosen. Darüber hinaus ist er Mitglied im Zweckverband zur Wasserversorgung der Arnbachgruppe, in der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen sowie im Ausschuss für Liegenschaften und Friedhofsangelegenheiten.



Das Ehrenzeichen am Bande für 25-jährige Dienstzeit beim THW ging an:



Markus Heckl aus Neuburg: Er leistet seit 25 Jahren im Durchschnitt jedes Jahr ehrenamtlich 557 Stunden ab, was statistisch etwa eineinhalb Stunden täglich entspricht. Er ist verantwortlich für die Einsatzbereitschaft des Lastwagens und seiner Gerätschaften und für die Jugendarbeit beim THW zuständig. Darüber hinaus steht er selbstverständlich für Einsätze zur Verfügung.

Eine Ehrenurkunde des Amtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung für ihr Engagement als Feldgeschworene haben erhalten:

Paulus Gastl (50 Jahre)

Rudolf Braun (40 Jahre)

Josef Zach (40 Jahre)



Themen Folgen