vor 39 Min.

Landratswahl: Grünes Licht für Peter von der Grün

Der Kandidat der Freien Wähler hat die notwendigen Unterschriften für die Zulassung zur Wahl am 20. Januar erreicht.

Von Claudia Stegmann

Der Landratskandidat der Freien Wähler kann aufatmen: Peter von der Grün hat die 340 notwendigen Unterschriften für die Zulassung zur Landratswahl erhalten. Eine Woche hatte er dafür Zeit. Bis Montagmittag haben sich über 1000 Unterstützer in die Listen eingetragen, die in allen Rathäusern des Landkreises auslagen.

Für den Juristen aus Bertoldsheim ist das Ergebnis „ein toller Rückenwind“. Die Resonanz, die er im Laufe der Woche erhalten habe, sei großartig gewesen. Dass am Ende dreimalso viele Unterschriften zusammengekommen sind, als notwendig gewesen wären, war zunächst gar nicht abzusehen. „Am Anfang lief es doch sehr zäh“, sagte er. Peter von der Grün musste kräftig die Werbetrommel rühren und immer wieder erklären, warum die Aktion notwendig ist und wer ihn unterstützen kann. Doch das zeigte die erhoffte Wirkung. Allein in Rennertshofen haben rund 400 Menschen für ihn unterschrieben.

Am heutigen Dienstag entscheidet der Kreiswahlausschuss über die Gültigkeit der eingereichten Wahlvorschläge. Die Sitzung ist öffentlich und findet um 17 Uhr in Raum 161 des Landratsamtes Neuburg-Schrobenhausen statt. Wenn es keine Überraschungen gibt, treten am 20. Januar Peter von der Grün (Freie Wähler), Fridolin Gößl (CSU), Norbert Mages (Grüne) und Werner Widuckel (SPD) gegeneinander an.

