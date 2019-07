vor 7 Min.

Landsknechte auf dem Schloßfest: Wehe, wenn sie losgelassen...

Die Paladine gehen einem besonderen Brauch nach: Dem „Wirtschaftn übafoin“. Natürlich ist alles abgesprochen. Was es mit dem Brauchtum auf sich hat.

Von Peter Maier

„Der Krieg ernährt den Krieg!“ So lautete im Zeitalter der Landsknechte deren Nachschubstrategie. Historische Beispiele, vor allem im Dreißigjährigen Krieg, belegen die Grausamkeit und den Aufstieg von „Warlords“ wie Tilly und Wallenstein. Ein klitzekleiner Teil dieser „gewaltsamen Nahrungsbeschaffung“ hat sich beim Neuburger Schloßfest durch die Landsknechte unter dem Fähnlein der „Paladiner“ gehalten. Die Kriegsknechte nennen es schlichtweg „Wirtschaftn übafoin“.

Vom Original vor rund 500 Jahren ist dabei kaum etwas geblieben, außer der Durststillung. Woazenbuamchef Horst Bollinger, auch bis 2017 Landsknechtshauptmann, erinnert sich noch ganz genau, wie seine Truppe dieses Ritual beim Schloßfest installierte. „Als wir vor 40 Jahren als Landsknechte begannen, dachten wir an so etwas nicht“, gestand der Ex-Hauptmann. Doch wir bauten sehr schnell ein exzellentes Verhältnissen zu den Landsknechten aus Bretten (Baden-Württemberg) auf. Die hatten als raue Kriegsgesellen bei ihrem traditionellen Peter-und-Paul-Fest jede Menge Erfahrung über Leben und Wirken von Landsknechten. Dazu gehörte auch die „Heimsuchung der Zehrstände“.

Hauptmann Alexander Strauß (links), Alexandra Schwarz und Thomas Hornauer (rechts) überreichten ein Woazenbuamemblem an den „heimgesuchten“ Tobias Hillebrand. Bild: Peter Maier

Das Spektakel ist eine Unterhaltung für die Gäste auf dem Schloßfest

Dies sollte beim Schloßfest jedoch keinesfalls nach dem Vorbild des 16. Jahrhunderts geschehen. Die Vereinsführung der Woazenbuam überbrachte den Vorschlag des „Wirtschftn übafoin“ den Wirten und Vereinen. Die Landsknechte stießen auf breite bis euphorische Zustimmung – denn das Spektakel ist bis heute auch eine willkommene Unterhaltung der Gäste. Bevor es so weit ist, steht der Auftritt im Marstallhof an. Die Landsknechte marschieren unter Trommelklang ein und bringen einen fahnenflüchtigen Delinquenten mit. Der hat den klangvollen Namen „Gisbert, Rindsmaul von Hodenberg“ und ist der Nachfolger des legendären „Hundspiss von Geilingen“.

Nach dem Richterspruch durch den Herold wird der Missetäter durch die „Gasse“ von Lanzen geschickt und am Ende durch einen „Schwertstoß“ niedergestreckt. Damit ist die Ehre der Landsknechte gerettet, was dann auch „begossen“ wird. Sie brechen zu einem Zehrstand auf dem Neuburger Schloßfest auf, dessen Betreiber informiert ist - am Freitag war „Die blaue Traube“ dran, am Samstag die „Kerkerklause“. Die „ausgemergelten, hungernden und durstigen“ Landsknechte belagern den Ausschank, schlagen mit ihren Lanzen auf Hütte oder Unterstand und strapazieren ihre Stimmbänder bis zum Anschlag. Die Betreiber wissen (lächelnd), was die Stunde geschlagen hat und füllen die Krüge für das Kriegsvolk.

Hatten sichtlich viel Spaß auf dem Neuburger Schloßfest (von links): Horst Bollinger, Bobby Egen, Peter Maier – Landsknechte der ersten Stunde. Bild: Peter Maier

Neuburg: Der überfallene Betreiber erhält ein Geschenk

Der Inhalt der Gefäße hat sich im Laufe der Jahre geändert. „In der Anfangszeit haben wir fast ausschließlich Bier getrunken, inzwischen dominieren Radler und alkoholfreie Getränke,“ erzählt Horst Bollinger. Erholt vom Kriegsgetümmel singen die Landsknechte ein Lied, geben ein Trommelkonzert, zeigen einen Schwertkampf oder ein Duett der Fahnenschwinger. Der Beifall der Gäste ist ihnen sicher. Bevor Landsknechte samt Tross abrücken, erhält der Betreiber noch ein Geschenk.

Durch ein Woazenbuamemblem mit Jahreszahl soll dem Zehrstandbetreiber der Besuch der Landsknechte in Erinnerung bleiben. Das Präsent ist aber auch ein Blick in die Zukunft, denn die Landsknechte sind Wiederholungstäter. Vielleicht auf dem Neuburger Schloßfest 2021...