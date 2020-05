Landwirtschaft: Wie ein Feldroboter Zuckerrüben sät

Plus Auf Gut Dittenfeld bei Rennertshofen bewirtschaftet ein Feldroboter einen Acker. Welche Erfahrungen Gutsverwalter Eckhard Döring bislang damit gemacht hat.

Auf einem Acker nahe Rennertshofen dreht seit geraumer Zeit eine herrenlose Maschine ihre Bahnen. Ein Fahrerhaus gibt es nicht, in dem ein Landwirt sitzen könnte. Und auch am Feldrand steht niemand, der das Gerät lenken könnte. Stattdessen wird es von GPS-Daten gesteuert und arbeitet völlig autark: der Feldroboter von Gut Dittenfeld.

„Gesunder Boden – gesunde Nahrungsmittel – gesunde Menschen und Tiere.“ Auf diese einfache Formel bringt Eckhard Döring die Bedeutung des Bodens. Er ist seit 1987 Verwalter im Gut Dittenfeld, das zu den Gütern des Stepperger Grafen von Moy gehört. Seit 2017 wird es unter dem Dach von „Bioland“ als Bio-Betrieb geführt. Seitdem wird dort nur noch Ackerbau betrieben. „Happy bee – Bee happy – Bio“ fordert das Logo mit einer lachenden Biene am Eingang zum Gut zu einem verantwortlichen Umgang mit der Natur auf. Dörings Tochter Carina Döring, Designerin in Köln, hat es entworfen.

Die starren Drähte der Hackeinrichtung haben das Unkraut aus dem Boden gezogen. Bild: Michael Geyer

Gut Dittenfeld bei Rennertshofen ist ein Biobetrieb

Als studiertem Landwirt mit Lehre und FH-Abschluss ist Döring die Bedeutung des Bodens schon immer bewusst. Als Konsequenz gründete er mit etlichen Gleichgesinnten die IG „Gesunder Boden“ in Regensburg, eine Plattform mit rund 500 Mitgliedern aus Wissenschaft und Praxis. Genauso viel Interesse widmete Döring seit 2006 in Zusammenarbeit mit Thomas Muhr von der Firma Geokonzept aus Adelschlag (Kreis Eichstätt) dem Einsatz von GPS-Systemen beim Pflügen, Säen und Pflegen der Kulturen auf Gut Dittenfeld.

Da passte es perfekt in das Bio-Konzept des Betriebes, dass Feldroboter auf den Markt kamen, die einerseits die personal- und kostenintensiven Pflegearbeiten in den landwirtschaftlichen Kulturen verrichten können, andererseits durch ihre Arbeit den Einsatz von Spritzmitteln erübrigen. Seit dem Frühjahr ist nun der Roboter Farmdroid FD 20 beim Zuckerrübenanbau im Einsatz.

Der Feldroboter bewirtschaftet ein Zuckerrübenfeld

Und so funktioniert es: Vor der Arbeit muss das 65.000 Euro teure Gerät erst positioniert werden, damit es sich zurechtfindet. Zwei Systeme helfen dabei: die GPS-Satelliten und ein örtliches Referenzsignal. Die vier Eckpunkte seines Arbeitsfeldes und auch Hindernisse – wie der Strommast mitten im Feld – werden von den zwei GPS-Antennen erfasst. Dank des zusätzlichen örtlichen Referenzsignals vom Fixpunkt der Real-Time-Kinematik wird eine Hochpräzision erreicht, mit der der Roboter auf drei Millimeter genau gesteuert werden kann. Damit er selbst bei Hanglage auf der Spur bleibt, berücksichtigt er auch die Daten des eingebauten Gyroskop-Sensors, der nach den Prinzipien eines Kreiselkompasses arbeitet. Der Roboter wird elektrisch angetrieben, Solarzellen auf dem Dach laden die Akkus auf. Er hat eine Arbeitsbreite von drei Metern, was beim Zuckerrübenanbau sechs Reihen entspricht, und erreicht eine Geschwindigkeit zwischen 500 und 700 Metern pro Stunde. Das mag nach wenig klingen, doch kann FD 20 Tag und Nacht arbeiten – vorausgesetzt, die Sonneneinstrahlung reicht und die Hanglage ist nicht zu steil. Somit kann er heuer die 15 Hektar Zuckerrüben des Betriebs ganz allein ansäen, bis zu viermal hacken und wird bis Anfang Juni voll beschäftigt sein.

Bevor FD 20 zum Einsatz kam, war das Feld maschinell abgefräst worden. Der Mulch aus Pflanzenresten blieb als Erosionsschutz liegen, aktiviert nun das Bodenleben und dient als Nahrungsgrundlage für die Pflanzen. Nach dem digitalen Einmessen des Feldstücks zeigte der Feldroboter mit der Aussaat der pillierten Zuckerrübensamen erstmalig, was er kann. Er speicherte die Lage der einzelnen Körner, die er im Abstand von 17 Zentimetern abgelegt hatte. Direkt nach der Saat führte er einen sogenannten Blindhackgang durch. Dabei befinden sich die Rüben noch unter der Erdoberfläche und das gekeimte Beikraut wird mit den Hackwerkzeugen abgeschnitten.

Bis vor Kurzem war Rübenhacken reine Handarbeit. Das Foto, das wahrscheinlich noch vor dem 2. Weltkrieg aufgenommen wurde, zeigt eine Gruppe Landarbeiter und Frauen auf einem Feld unterhalb des Antoniberges. Bild: Archiv Walter Mugrauer

Der Feldroboter sät Samen und entfernt Unkraut

Zurzeit ist das erste Hacken an der Reihe: Als Döring den Roboter am Display aufweckt, dauert es nicht lange und er bekommt ein Bestätigungssignal auf sein Handy. Danach setzt FD 20 die Hackkombination mit den fast filigran anmutenden Werkzeugen auf den Boden und fährt los. Beim Hacken kommt dem Roboter sein Wissen über die genaue Position der Rüben zugute und es kann auf eine optische Identifizierung der Pflanzen verzichtet werden. Der Platz zwischen den Reihen ist einfach zu bearbeiten: Stabile kurze Drähte und Scharen greifen unter die Wurzeln des Unkrauts und ziehen es bei der Vorwärtsbewegung heraus. Schwieriger wird es mit den 17 cm-Zwischenräumen der Pflanzen: Hier fahren von Motoren seitlich bewegte, kleine Scharen nach rechts bis in die Mitte der Reihe aus und entfernen zwischen den einzelnen Pflanzen das Unkraut. Ist FD 20 an das Ende des Feldes gelangt, fährt er zum Ausgangspunkt zurück und bearbeitet dieselben Reihen von der anderen Richtung her. Damit sind die Rüben von beiden Seiten gehackt. Aber nicht unbedingt ganz unkrautfrei: Notfalls muss von Hand nachgearbeitet werden, wenn das Unkraut zu nahe an einer Rübe sitzt.

„Man kann nicht alles mit der neuen Technik machen“, meint Döring. Vor allem, dass die Scharen zu viel Erde mitschieben und manchmal Material auf die kleinen Rüben anhäufeln, gefällt ihm nicht. „Für unsere Zwecke ist FD 20 auf jeden Fall brauchbar, wenn die Kinderkrankheiten auskuriert sind. Die meisten Komponenten sind noch überarbeitungsbedürftig, aber wir sind erst am Anfang“, beurteilt er den Einsatzwert des Roboters.