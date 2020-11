Lange Nacht für Azubis

vor 36 Min.

Bewerbungsstart für „Lange Nacht der Ausbildung“ von Irma

Das Regionalmanagement Irma ruft ausbildende Unternehmen aus dem Großraum Ingolstadt und dem gesamten Landkreis Neuburg-Schrobenhausen auf, sich an der Veranstaltung „Lange Nacht der Ausbildung“ am 16. Juli 2021 zu beteiligen. Damit können sie sich Schülern der Abschlussklassen als attraktiver Arbeitgeber oder Ausbildungsbetrieb vorstellen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei.

Die Veranstaltung funktioniert laut Irma folgendermaßen: Die teilnehmenden Unternehmen und Einrichtungen beherbergen am 16. Juli 2021 von 15 bis 22 Uhr für ein bis zwei Stunden kleine Schülergruppen bei sich in der Firma, stellen sich und ihre Ausbildungsangebote praxisnah vor und beziehen dabei die Jugendlichen aktiv mit ein. Das Regionalmanagement Irma übernimmt dabei die gesamte Marketing- und Pressearbeit und die Organisation der Shuttlebusse, die die Schülerinnen und Schüler zu den Unternehmen bringen. „Auch wenn das vorherrschende Pandemiegeschehen Unternehmen in vielen Bereichen verunsichert und vor große Herausforderungen stellt, so bleibt die Bedeutung von guter Lehrstellenbesetzung und Fachkräftesicherung in der Region ein zentrales Thema“, so Iris Eberl, Leiterin der Geschäftsstelle. „Selbstverständlich behalten wir die laufende Entwicklung der Corona-Situation im Blick und bieten den teilnehmenden Einrichtungen die notwendige Flexibilität, wenn die Auflagen dies erfordern. Nichtsdestotrotz sind wir optimistisch, dass wir mit der geplanten Umsetzung in Kleingruppen ein Format gefunden haben, das sich im Sommer nächsten Jahres umsetzen lässt“. Alle interessierten Unternehmen aus dem Großraum Ingolstadt und dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, gleich welcher Branche, können sich ab jetzt unter www.irma-langenacht.de kostenfrei bewerben. Teilnahmeschluss ist der 15. Januar 2021. (nr)

