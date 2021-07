2,3 Promille: Betrunkener fährt mit 40 km/h auf der A9

Ein Betrunkener war mit 2,3 Promille auf der A9 bei Langenbruck unterwegs. Dabei fiel er durch seine unsichere Fahrweise auf - und konnte kaum gestoppt werden.

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer meldeten in der Nacht auf Donnerstag einen unsicher fahrenden Autofahrer auf der A9 in Fahrtrichtung Nürnberg. Im Bereich der Baustelle zwischen dem Autobahndreick Holledau und Langenbruck fuhr er teilweise mit nur 40 km/h und touchierte hierbei mehrfach beinahe die Leitplanken, zudem hatte er zuvor bereits einige Pylonen umgefahren, berichtet die Polizei.

Betrunkener fährt mit 40 km/h über die A9 bei Langenbruck

An der Anschlussstelle Langenbruck fuhr der Fahrer schließlich ab und kollidierte dabei fast mit einem ihm entgegenkommenden Streifenwagen. Unter seinem Auto schob er sogar noch eine der umgefahrenen Pylonen vor sich her, sein Fahrzeug war außerdem erheblich an der Front beschädigt. Auf Blaulicht oder die Anhaltesignale reagierte der Fahrer zunächst gar nicht, während er mit etwa 20 km/h seine Fahrt fortsetzte. Schlussendlich konnte er dann doch einer Kontrolle unterzogen werden, hierbei fiel den eingesetzten Beamten sofort eine verwaschene Aussprache und Alkoholgeruch beim Fahrer auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte laut Polizei einen Wert von 2,3 Promille an.

60-Jähriger fährt mit 2,3 Promille auf der A9

Die Fahrt war für den 60-jährigen Lenker damit beendet, er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Da der Mann über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügte, wurde er aufgrund des hohen Alkoholwertes zu seiner eigenen Sicherheit über die Nacht in einer Polizeidienststelle arrestiert. (nr)