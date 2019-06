18:35 Uhr

Lastwagen überrollt Fahrradfahrerin: Frau ist sofort tot

Die 58-Jährige überquerte am Kreisverkehr zwischen Wettstetten und Etting die Straße und übersah dabei den Sattelzug.

Am Mittwochnachmittag ist eine 58-jährige Frau am Kreisverkehr zwischen Wettstetten und Etting von einem Sattelzug überrollt und dabei getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 63-jährige Lastwagenfahrer aus dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen kurz vor 15.30 Uhr an den Kreisverkehr heran, als vor ihm die Radfahrerin die Straße überquerte. Dabei wurde sie vom Sattelzug erfasst, überrollt und einige Meter mitgeschleift. Die Verletzungen, die die Frau dabei erlitt, waren so massiv, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der Kreisverkehr musste halbseitig bis gegen 18.15 Uhr für die Unfallaufnahme gesperrt werden. (nr)

