Lastwagenfahrer gerät in Sekundenschlaf: Unfall in Weichenried

In Weichenried hat sich am Montagmorgen, 19. April, ein Unfall ereignet. Durch umherfliegende Trümmer musste die B300 rund eineinhalb Stunden für den Verkehr gesperrt werden.

Am Montagmorgen, 19. April, ist ein 22-Jähriger aus dem Raum Augsburg mit seinem Lastwagen von Weichenried kommend in Richtung Schrobenhausen unterwegs gewesen. Am Ortsausgang von Weichenried kam der Fahrer laut Polizei nach rechts von der Straße ab und geriet ins Schleudern.

Unfall in Weichenried: Lastwagen musste abgeschleppt werden

Der Lastwagen stieß daraufhin mit dem entgegenkommenden Auto eines 44-Jährigen aus dem Raum Schrobenhausen zusammen. Der Autofahrer blieb unverletzt, Fahrer und Beifahrer im Lastwagen wurden leicht verletzt. Der Lastwagen musste abgeschleppt werden, das Auto war noch fahrbereit.

Durch umherfliegende Trümmer und Ladung musste die B300 gereinigt werden und war rund eineinhalb Stunden für den Verkehr gesperrt. Den Fahrer des Lastwagens erwartet laut Polizei nun ein Strafverfahren, da er vermutlich übermüdet unterwegs war. Er hatte nach eigenen Angaben einen Sekundenschlaf und gab an, dass er die Nacht zuvor durchgearbeitet habe. (nr)

