vor 34 Min.

Lastwagenfahrer quetscht sich seinen Arm ein

Ein 59-Jähriger wollte in Großmehring Kies abladen. Dabei quetschte er sich seinen Arm ein und kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Ein 59-jähriger aus dem Landkreis Roth fuhr am Dienstagnachmittag mit seinem Sattelzug das Asphaltmischwerk in der Ochsenschüttstraße in Großmehring an, um dort Kies abzuladen.

Der Arm des Mannes wurde durch die Mulde eingeklemmt

Nachdem Abladevorgang ließ er laut Polizei die Mulde des Kippers herunter. Er hatte seinen Arm noch auf dem Rahmen des Aufliegers, so dass dieser durch die heruntergelassenen Mulde eingeklemmt und gequetscht wurde. Er verletzte sich schwer und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Münchener Krankenhaus. (nr)

Lesen Sie auch: