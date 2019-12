vor 21 Min.

Lauter strahlende Gesichter

Rotes Kreuz beschenkt Bedürftige im Landkreis wieder mit Lebensmitteln

Ein Strahlen in die Augen bei den Kleinen und bei den Großen gleichzeitig, das zauberte heuer erstmals der Kreisverband des Roten Kreuzes. Es ist schon Tradition, dass die Humanitäre Hilfe im Vorfeld der Festtage die Bedürftigen im Landkreis großzügig mit Lebensmitteln beschenkt. Diesmal kamen die Kinder der BRK-Kindertagesstätten Taka-Tuka-Land und Lummerland dazu, die mit Begeisterung den BRK-Christbaum mit selbst gebasteltem Baumschmuck verzierten, den Till Huesmann, Geschäftsführer der Leinfelder’schen Forstverwaltung für das BRK-Bildungszentrum am Högenauer Weg, gestiftet hat.

Dicht umlagert war Robert Augustin, BRK-Kreisgeschäftsführer und Vorsitzender der Humanitären Hilfe, als er in Neuburg und Schrobenhausen die Spendenpakete an die Hilfsorganisationen überreichte, die die weitere Verteilung übernehmen. Er erinnerte daran, dass schon sein Vorgänger Toni Drexler die Bedürftigen direkt beschenkt hatte. Dies sei aber aus Gründen des Datenschutzes jetzt nicht mehr möglich. Die Behörden, so Augustin, dürften nicht sagen, wer Spenden erhalte. Sagen dürften sie aber durchaus, wie groß die Freude der Beschenkten sei. Vier Anlaufstellen beliefert das BRK im Landkreis. Neben der Caritas und der Tafel in Schrobenhausen sind das auch das Kreisjugendamt und der VdK in Neuburg. Dessen Vorsitzender Bernhard Peterke unterstreicht, wie gut die Weihnachtsaktion bei seinen Ortsverbänden ankomme.

Ohne ein bewährtes Team ließe sich dies freilich nicht stemmen. Robert Augustin ist deshalb froh, dass er mit Gertraud Drexler und einer ganzen Gruppe von Männern und Frauen ein zuverlässiges Team zur Seite hat. „Gertraud macht alles“, lobt der BRK-Chef, vom Einkauf der Ware bis zur Organisation des Verpackens. Das Logistik-Zentrum befand sich wieder im Landkreissüden. Georg Ottinger, 2. Vorsitzender der Humanitären Hilfe besitzt in Strobenried eine geräumige Maschinenhalle. Die bietet genügend Platz für die freiwilligen Helfer.

Und was wurde eingepackt? „Alles, was irgendwie mit Weihnachten zu tun hat“, erklärt Gertraud Drexler. Zutaten zum Plätzchenbacken ebenso wie etwas Süßes, das unter den Christbaum gelegt werden kann. Kleine Änderungen gab es heuer bei der Aufteilung der Geschenke. Wurden bisher 120 Kartons mit je acht Kilogramm verteilt, so sind die Einheiten kleiner geworden. Das geschah nach Hinweisen der Sozialverbände. Die hatten mitbekommen, dass ältere Spendenempfänger Mühe hatten, die Pakete nach Hause zu schleppen, die Schrobenhausener Tafel meldete zudem, dass sie beim Verteilen der großen Einheiten Schwierigkeiten habe. Die Umstellung sei problemlos gelaufen, sagt Robert Augustin. (brk)

