Leben und Werk des „größten Dichter Bayerns“

Die unerwiderte Liebe einer Ingolstädter Bäckertochter soll Jakob Balde zum Jesuiten gemacht haben. Wie es ihn in die Region verschlug.

Von Martin Stolzenau

Während des Dreißigjährigen Krieges zwischen 1618 und 1648 gab es in Deutschland nicht nur Schlachten, Plünderungen, Seuchen und Zerstörung. Zu den positiven Zeitzeugnissen gehörten die Gründung und Arbeit der „Fruchtbringenden Gesellschaft“ in Weimar und die Werke verschiedener protestantischer und katholischer Schriftsteller. Das reichte von Paul Gerhardt über Friedrich Spee und Johann Scheffler bis zu Andreas Gryphius und Jakob Balde. Balde stammte aus dem Elsass, hatte seine Hauptwirkungsstätten in Ingolstadt, München – und eben in Neuburg.

Er ist als Epiker, Dramatiker, Historiograph und besonders als neulateinischer Lyriker überliefert. Sein Schaffen als Jesuit stellte er teilweise in den Dienst der gegenreformatorischen Erneuerungsabsichten, offenbarte dabei allerdings ein ungewöhnliches nationales Empfinden und Mitgefühl für das durch den Krieg heraufbeschworene Leid des Volkes. Seine eindrucksvollsten Gedichte schrieb er in lateinischer Sprache. Es waren zunächst Gryphius und später Johann Gottfried Herder, die seine Lieder ins Deutsche übersetzten. Sie ebneten damit den Weg zur Übernahme seiner Lyrik in den Kanon der deutschen Dichtung und seine Nachwirkung auch über seinen Tod vor 350 Jahren hinaus. Herder pries als lutherischer Generalsuperintendent in Weimar lebenslang die „lyrische Begabung und Gesinnung“ des katholischen Dichters, der wegen seiner Verwendung horazischer Motive auch als „deutscher Horaz“ bezeichnet wird. Heutige Literaturhistoriker bezeichnen ihn teilweise als „größten Dichter Bayerns“.

Balde wurde am 4. Januar 1604 im elsässischen Ensisheim geboren. Sein Vater fungierte als Kammersekretär der Regierung, erzog seinen Sohn im Sinne der Gegenreformation und legte großen Wert auf die Vermittlung einer umfassenden Bildung. Balde besuchte zunächst das Jesuitengymnasium seiner Vaterstadt, dann die Jesuitenschule im elsässischen Molsheim und begann 1622 auf der Flucht vor dem Krieg, der inzwischen das Elsass erreicht hatte, ein Jura- und Philosophiestudium in Ingolstadt. Einige Quellen geben für den nächsten Schritt die unerwiderte Liebe zu einer Ingolstädter Bäckertochter an. So wurde der junge Mann 1624 Mitglied des Jesuitenordens. Es folgten eine Lehrtätigkeit am Gymnasium in München sowie am Gymnasium in Innsbruck, ab 1630 das Theologiestudium in Ingolstadt und 1633 seine Priesterweihe durch den Weihbischof von Eichstätt. Parallel befasste er sich schon in den Ausbildungsjahren intensiv mit der Literatur. Dabei entstanden auch erste eigene Werke. 1635 erhielt Balde dann eine Professur für Rhetorik in Ingolstadt. Sein Ruf als überaus gebildeter Gelehrter erreichte auch den Hof in München, der ihn 1638 als Hofprediger und Prinzenerzieher an die Isar holte, wo er die nächsten Jahre wirkte. Zusätzlich zur Erfüllung seiner Prediger- und Erzieherpflichten trat Balde jetzt auch immer stärker als Schriftsteller und als bayerischer Hofhistoriograph an die Öffentlichkeit. Die diesbezügliche Palette seiner Veröffentlichungen reichte vom lateinischen Drama „Jephtias“ von 1637 über die Dichtungen über die Eitelkeit der Welt, die als Sammlung 1638 erschienen, bis zu den „Vier Büchern lyrischer Dichtungen“ von 1643 und Schriften zur Geschichte Bayerns. Doch weil Kurfürst Maximilian I. ihm eine Schönung der historischen Darstellungen vorschreiben wollte, legte er das Amt des Historiographen nieder. Eine Geschichtsfälschung war mit ihm nicht machbar. Da dachte er wie später auch Leopold von Ranke in Preußen: Er schrieb nur, was aus den erhaltenen Quellen an Fakten nachweisbar war. Auch seine religiöse Lyrik, seine Naturdichtungen und seine politischen Gedichte heben sich von der übrigen Jesuitenlyrik in vielerlei Hinsicht erheblich ab. Sie bilden gewissermaßen in der literarischen Qualität, was die gedankliche Tiefe, das innige Gefühl und das formale Können angehen, eine Klasse für sich. Dazu kommt seine Menschlichkeit angesichts des ausufernden Dreißigjährigen Krieges und seine Anlehnung an horazische Muster. Damit erlangte der jesuitische Dichter nicht nur deutsche Bekanntheit, sondern auch eine internationale Ausstrahlung. Das galt für katholische und auch protestantischen Länder.

Nach Gastrollen als gefragter Kanzelprediger in Landshut sowie Amberg wechselte Balde 1654 als pfalzgräflicher Hofprediger und Beichtvater nach Neuburg. Aus überlieferten Quellen geht hervor, dass der inzwischen berühmte Dichter auf seiner Reise von Amberg nach Neuburg in verschiedenen Orten wie Nürnberg zahlreiche Huldigungen empfing. Wie schon zuvor in München nahm der dichtende Jesuit nun auch in der pfalzgräflichen Residenz des Pfalzgrafen Philipp Wilhelm eine Schlüsselstellung im geistigen und geistlichen Leben ein. Das wurde durch zahlreiche weitere Werke, die er in Neuburg schuf, gekrönt. In diesem Alterswerk dominierten interessante Satiren. Darin kritisierte er die Widersprüche und Torheiten seiner Zeit: Aberglauben, Habsucht und die „barbarische Unkultur der Bildungsfeinde“, die ihre Beschränktheit in geistigen Dingen durch Gewichtigkeit übertünchten und besonders gebildete Personen für gefährlich erachteten. Dabei hatte er Probleme mit der Ordenszensur der Jesuiten. Das gedieh für ihn deshalb oft zur Gratwanderung.

Darüber starb der herausragende Gelehrte nach 14 Neuburger Schaffensjahren am 9. August 1668 in der pfalzgräflichen Residenz. 1729 erschienen seine „Sämtlichen Werke“ in acht Bänden. Später wurde eine Büste in der Münchner Ruhmeshalle aufgestellt und der Baldeplatz in München nach ihm benannt. Auch das Jakob-Balde-Haus und die Balde Apotheke weisen dort auf ihn hin. Was wenige wissen: Er hat die Weiheinschrift auf dem Sockel der Münchner Mariensäule verfasst. In Ingolstadt erinnert zum Beispiel eine Baldestraße an den „deutschen Horaz“.

In jüngster Vergangenheit gab es zahlreiche Neuveröffentlichungen von ihm. Heute wird er in allen maßgeblichen literaturwissenschaftlichen Nachschlagewerken berücksichtigt.

