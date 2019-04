10:57 Uhr

Lebenshilfe-Werkstätten: Ein sozial geprägtes Wirtschaftsunternehmen

Die Werkstätten der Lebenshilfe in Neuburg gibt es seit 35 Jahren. Sie sind ein Erfolgsmodell und bieten 200 Menschen mit Behinderung Arbeit. Was die Besucher am Samstag zu sehen bekamen.

Von Xaver Habermeier

Bayerische Tänze, rhythmische Vorführungen, erfrischende Lieder vom hauseigenen Chor „Donauspatzen“, ein Turnier mit selbst gebauten Tischkickern, Bastelangebote und Werkstattführungen – die Neuburger Behinderteneinrichtung Lebenshilfe hat sich zum Frühlingsfest, kombiniert mit einem Tag der offenen Tür, wieder ein vielfältiges Programm einfallen lassen. Zahlreiche Gäste kamen und unter ihnen, wie gewohnt, auch Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling.

Schwungvoll wurden beim Frühlingsfest bayerische Tänze vorgeführt. Menschen mit Handicap und ihre Betreuer machten begeistert mit.

Er ließ in Kurzform die Erfolgsgeschichte der vor 35 Jahren eröffneten Werkstätte Revue passieren, wo es anfangs 110 Beschäftigte gab. Heute sind es 200 Menschen mit Behinderung plus rund 50 Mitarbeiter. Ob Ausbilder oder Werkstattleiter, alle haben neben ihrer fachlichen Kompetenz eine pädagogische Zusatzausbildung. Somit sei die Lebenshilfe-Werkstatt, meinte der OB, eine soziale Einrichtung sowie ein wirtschaftliches Unternehmen in einem Haus, das unter dem Schlagwort „Inklusion“ eine breite Palette an Tätigkeitsfeldern anbiete.

Schaltsäcke für VW und Audi werden in den Lebenshilfewerkstätten hergestellt. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage zehn Prozent weniger als in den Jahren davor. Bild: Xaver Habermeier

Die Lebenshilfe-Werkstätten in Neuburg beliefern auch die Automobilindustrie

Laut Integrationsbeauftragten Uwe Stelzer passen die Bedingungen und das Arbeitsklima. Weberei, Schreinerei, Gärtnerei oder die Näherei, alle Einrichtungen in den Anlagen im Neuburger Industriegebiet haben ausreichend Beschäftigung und Abnehmer für ihre Produkte. Dazu kommen seit 2007 verschiedene Fahrzeugteile für die Automobilindustrie, wie Schaltsäcke, Ölfilter oder Aktivkohlebehälter. „Aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Lage bei VW-Audi sind die Aufträge im Automobilbereich aber um circa zehn Prozent zurückgegangen“, berichtet technischer Leiter Hubert Geß. Aber er habe keine Angst um die 120 Frauen und Männer der Lebenshilfe in Neuburg, die für diesen Bereich tätig sind. „Wir stellen uns neuen Aufgaben für die E-Mobilität und hoffen, dass es der Automobilbranche bald wieder besser geht“, so Geß. Nach wie vor passen bei Produkten aus der Lebenshilfe die Liefertermine und auch die Qualität. „Null Fehler – so lautet unser Motto bei allen Lieferungen für VW-Audi, und das wird auch geschätzt“, sagt Werkstattleiter Horst Hornauer. Der stellvertretende Vorsitzende der Lebenshilfe, Gerhard Preisler, lud nach den Ausführungen zu Führungen ein. Egal wo, für alle Mitarbeiter mit Handicap stehen dessen Würde, seine Interessen und Kompetenzen im Mittelpunkt.

Dieser Eindruck ist überall sicht- und spürbar, sei es beim Arbeitsalltag oder beim vielfältigen Begleitprogramm. Auszüge daraus boten die Behinderten und ihre Betreuer einen ganzen Tag lang.

