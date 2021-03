vor 5 Min.

Lebenslange Haft für einen Mord im Internetcafé

Ein 38-Jähriger hat wegen verletzter Ehre einen Mann in einem Internetcafé in Ingolstadt erschossen. Jetzt muss er lebenslang in Haft.

Plus Im vergangenen Sommer hat ein 38-Jähriger einen Mann in Ingolstadt erschossen. Mit dem Mord wollte er seine Ehre wiederherstellen. Jetzt hat das Gericht in Ingolstadt sein Urteil gesprochen.

Von Luzia Grasser

Viermal hatte der 38-Jährige abgefeuert. Mitten in einem Internetcafé an der Ettinger Straße in Ingolstadt hatte er im Juni des vergangenen Jahres seine Cseka auf einen 50-jährigen Mann gerichtet. Der war binnen kürzester Zeit noch vor Ort verblutet, weil einer der Schüsse seine Halsschlagader zerfetzt hatte. Kurz nach der Tat rief der Täter: „Ich habe meine Ehre wiederhergestellt.“ Dann ließ er sich widerstandslos festnehmen. Am Montag hat das Schwurgericht unter Vorsitz von Richter Konrad Kliegl sein Urteil gesprochen. Der Mann muss wegen Mordes lebenslang ins Gefängnis.

In diesem Gebäude an der Ettinger Straße war im vergangenen Jahr ein Mann erschossen worden. Der Täter wurde nun wegen Mordes verurteilt. Bild: Luzia Grasser

Die Tat in Ingolstadt war ein Ehrenmord - wenn auch nicht im klassischen Sinne

Es war ein Mord, dessen ausschlaggebendes Motiv in der gekränkten Ehre des Täters liege, so das Gericht. Es ist ein Ehrenmord geschehen, davon ist das Schwurgericht unter Vorsitz von Richter Konrad Kliegl überzeugt. Wenn auch nicht einer, den man klassischerweise mit dieser Bezeichnung in Verbindung bringt.

Der Mann, der später zur Waffe greifen sollte, hatte sich, glaubt man den Zeugen, den Ruf eines „bösen Buben“ erarbeitet, einer, dem so leicht keiner die Stirn bietet. Doch der 50-Jährige hatte es gewagt – und es mit seinem Leben bezahlt.

Vier Tage vor dem Mord im Internetcafé hatte es eine Schlägerei gegeben

Die Tat hat eine Vorgeschichte, bei der es um Schulden, Schmach und Rache ging. Vier Tage vor dem tödlichen Aufeinandertreffen hatten sich die beiden Männer, die aus der Türkei stammten und sich als Freunde bezeichneten, in der Werkstatt des Älteren getroffen. Es entfachte sich ein Streit, in dem es – auch – um Geld ging. Denn der 38-Jährige hatte sich immer wieder Bares in seinem Bekanntenkreis geborgt. So soll er dem 50-Jährigen an die 1500 Euro geschuldet haben. Als der sein Geld zurückforderte, drohte ihm der Bauarbeiter. Doch der 50-Jährige setzte sich zur Wehr, es gab eine Schlägerei, bei der der spätere Täter Schläge mit einem Besenstiel und ein blaues Auge kassierte. Eine riesige Schmach sei das für ihn gewesen, davon geht das Gericht aus. Und die sei noch viel größer geworden, als sein Freund überall im gemeinsamen Bekanntenkreis von jenem Vorfall erzählt und damit herumgeprahlt habe, dass er ihm ein „Veilchen“ verpasst und ihm seine Grenzen aufgezeigt habe.

Der Angeklagte wird von Polizisten in den Gerichtssaal in Ingolstadt geführt. Bild: Ulf Vogler

Auf Versöhnungsversuche und Bitten per Handynachrichten, die Geschichte nicht nach außen zu tragen, reagierte der 50-Jährige nicht. All diese Kränkungen, so Richter Konrad Kliegl, haben bei dem Mann „Wut, Zorn und Rache“ ausgelöst.

Die beiden Männer trafen in einem Internetcafé in Ingolstadt aufeinander

An einem Freitagabend trafen die beiden Männer nun wieder aufeinander. Wie zufällig das war, konnte auch das Gericht letztlich nicht klären. Fakt ist: Der Angeklagte kam in das Internetcafé, sah den 50-Jährigen zusammen mit anderen an einem Tisch sitzen und Tee trinken – und feuerte ohne Vorwarnung aus nächster Nähe ab. Es sei keine geplante Tat gewesen, hatte Verteidiger Jörg Gragert in seinem Plädoyer noch argumentiert. Denn sein Mandant habe lediglich auf der Toilette Kokain konsumieren wollen. Als er den 50-Jährigen dann habe sitzen sehen, sei er ausgetickt und habe geschossen. Doch das Gericht folgte der Linie des Verteidigers nicht, der auf Totschlag plädiert hatte.

Der Mann habe heimtückisch und aus niederen Beweggründen den Mord begangen

Für die Richter steht fest: Der 38-Jährige hatte die illegale Waffe dabei, um „Selbstjustiz wegen seiner verletzten Ehre“ zu üben. Und nicht, um sich für einen möglichen Messerangriff seines Kontrahenten zu wappnen, wie er behauptet hatte. „Er hat seine verletzte Ehre über das Leben eines Freundes gestellt“, so Richter Kliegl. Heimtückisch und aus niederen Beweggründen habe der Mann gehandelt – und damit einen Mord begangen. Der 50-Jährige hatte nichts auf die Warnungen seiner Mutter gegeben. Er rechnete eher damit, dass der Familienvater möglicherweise aus Rache in seiner Werkstatt Schaden anrichten könnte. Nicht aber, dass er von ihm „hingerichtet“ (Richter Konrad Kliegl) werden könnte. Und so war er ahnungslos an jenem Freitagabend ins Internetcafé gegangen, wo er schließlich aus dem Nichts von den tödlichen Schüssen getroffen worden war.

