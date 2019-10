17:55 Uhr

Legoland in Ingolstadt

Plus In der Poppenstraße liegt ein ganz besonderer Laden: Bei Sabine Vogl finden Lego-Fans der bunten Bausteine so gut wie alles, was sie brauchen.

Von Christof Paulus

Am besten kommt man mit leeren Taschen zu Sabine Vogl. Füllen kann man sie bei ihr immer noch. Außerdem: Für viel Gepäck ist bei ihr ohnehin kein Platz. Wer einen großen Rucksack trägt, kann sich bei ihr kaum drehen, ohne die Regale unfreiwillig auszuräumen. Denn auf den vielleicht 15 Quadratmetern in Sabine Vogls zweitem Zuhause in der Ingolstädter Poppenstraße passen in den Gängen kaum zwei Menschen aneinander vorbei. Die Kunden stehen zwischen Kartons und Figuren von Lego, die Sabine Vogl seit 1999 dort verkauft.

Und der Laden ist nicht nur Verkaufsfläche: Wer sich bis zur Wand ganz rechts durchgekämpft hat, sieht dort hunderte Figuren hinter einer Glasscheibe. Fast wie in einem Museum sind sie dort aufgereiht und sortiert nach Themen und Jahren. Kein Wunder: Vogls Vater Peter Assmann sammelt die Figuren seit Jahren. Vor 20 Jahren hatte er dann das kleine Geschäft eröffnet, das Vogl seit zehn Jahren leitet. Zwar gibt es die Figuren hier zu kaufen. Doch dieser Laden ist anders als die anderen Geschäfte, die die Figuren anbieten. Amazon macht dem Lego-Geschäft in Ingolstadt zu schaffen „Lego findet das auch nicht so gut“, sagt Vogl. Dem Unternehmen sei es lieber, wenn alle Geschäfte gleich aussähen. Lizenziert ist Vogls Geschäft von der dänischen Marke zwar – doch sie erhalte schlechtere Konditionen als andere Geschäfte, sagt Vogl. Es ist nicht das einzige Problem, mit dem sie zu kämpfen hat – doch der Gestaltung ihres Ladens will sie treu bleiben, so lange es ihn gibt. Die Probleme, die viele andere kleine Läden ebenso treffen, machen vor Sabine Vogl und ihrem Geschäft nicht Halt. Amazon macht ihr zu schaffen, auch große Kaufhäuser seien ihr gegenüber klar im Vorteil, bieten Lego zu Preisen an, die sie selbst nicht machen könne. Für Vogl ist ihre größte Stärke deshalb, dass sie den Kunden auch einzelne Ersatzteile beschaffen kann – in anderen Läden bekommen Lego-Liebhaber diese meist nicht. Doch Vogl gibt auch zu: Lukrativ ist das Geschäft mit den Ersatzteilen nicht. Zu viel Aufwand sei es, die schwer zu beschaffenden Teile aufzutreiben, zu wenig Geld lasse sich damit einnehmen. Schon seit ein paar Jahren überlege sie regelmäßig, ob sie weitermache. Seit Mai hat sie zudem noch einen Sohn, ist deshalb seltener im Geschäft. Der Laden ist für sie mehr und mehr ein „Hobby mit Verdienst“, wie sie es nennt. Doch ihre Kunden sind es auch, die sie immer wieder dazu bringen, weiterzumachen. „Sie fiebern mit dem Laden regelrecht mit“, sagt Vogl. „Viele kennen die Familiengeschichte, fragen nach meinem Sohn oder meinem Vater.“ Ihre Kundschaft beschreibt Vogl als ausgesprochen vielfältig, Kinder wie Erwachsene kommen zu ihr. Manche kaufen Spielzeug für ihre Kinder, andere sind schon lange keine Kinder mehr – doch immer noch Fans von Lego. Das Geschäft in der Poppenstraße ist 20 Jahre alt So geht es auch Vogls Vater, der vor 20 Jahren das Geschäft in der Poppenstraße eröffnet hat. Die Leidenschaft für Lego ist bei ihm nie erloschen, bis er dann schließlich seinen Job kündigte und sein eigenes Lego-Geschäft eröffnete. Vogl sagt, sie konnte da gar nicht anders, als sich auch für Lego zu begeistern. Ihren Job als Bankkauffrau gab sie für das Geschäft ebenfalls auf, um zunächst noch gemeinsam mit ihrem Vater dort zu arbeiten. Der ist inzwischen krank, kann deshalb kaum noch ins Geschäft, überlässt seit zehn Jahren seiner Tochter die Geschäftsführung alleine. Und die fühlt sich sichtlich wohl dort, manchmal versteckt an ihrem Arbeitsplatz hinter Kartons und Regalen. Es sind fast zu viele Sätze, die Lego produziert, Vogl kann sie in ihrem Geschäft kaum unterbringen – versucht aber dennoch, alle aktuellen und auch einige alte Spielzeuge anzubieten. Das macht Sabine Vogls Laden zu einem kleinen Labyrinth – und einem Ritt durch die Lego-Geschichte.

