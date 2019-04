00:33 Uhr

Lehmann-Prozess treibt Stadtrat weiter um

Es geht um die Urheberschaft der anonymen Briefe, die vor Gericht erneut zur Sprache kamen

Der Korruptionsprozess gegen Ingolstadts früheren Oberbürgermeister Alfred Lehmann beschäftigt erneut den Ingolstädter Stadtrat. Es geht dabei um die Urheberschaft der anonymen Briefe, die 2016 zu Beginn der Klinikumsaffäre in Ingolstadt kursierten. Im Prozess hatten die Anwälte Lehmanns dem Landgericht Mails vorgelegt, die – so sah es auch das Gericht – zumindest den Schluss zulassen, dass der frühere Klinikums-Geschäftsführer Heribert Fastenmeier Kenntnis davon gehabt haben könnte, wer diese verfasst hat.

In den vor Gericht zum Teil verlesenen Mails war von konspirativ anmutenden sogenannten „Illuminaten-Treffen“ die Rede gewesen. Was und wer dahinterstecken könnte, ist unklar.

Die Fraktionen von CSU und Freien Wählern (FW) haben sich deshalb an den amtierenden Oberbürgermeister Christian Lösel gewandt. Die FW fordern, dass der Stadtrat über die Vorgänge, genauer über die Urheberschaft dieser Mails (Absender, Empfänger, Inhalte), in Kenntnis gesetzt wird und auch der zeitliche Ablauf zum Erscheinen der anonymen Briefe in einen erkennbaren Kontext gesetzt wird. Die CSU unterstützt das Ansinnen und will zudem wissen: „Sind durch die neuen Erkenntnisse gegebenenfalls Strafanzeigen vonseiten des Krankenhauszweckverbands oder der Stadt zu veranlassen?“ (kuepp)

Themen Folgen