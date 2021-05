Leidling

vor 33 Min.

Kanalsanierung: In Leidling rücken die Bagger an

Plus Wegen der Kanalsanierung ist die Ortsdurchfahrt bis Ende des Jahres gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die B16.

Von Elena Winterhalter

Die Bewohner der Ortschaft Leidling müssen sich ab kommenden Montag, 10. Mai, wohl an den Anblick von Baustellenschildern, Absperrbaken und Bagger gewöhnen, denn dort beginnt Anfang kommender Woche ein Großprojekt. Die Sanierung der Kanäle in Leidling steht auf dem Programm und wird aller Voraussicht nach bis Ende des Jahres dauern. Zunächst nimmt sich die Burgheimer Firma Holl GmbH die Hauptleitung in den Straßen vor. Schon im Sommer sollen dann die Hausanschlüsse gemacht werden. Die Gemeinde Burgheim übernimmt Kosten und Zuständigkeit bis zur Grundstücksgrenze. Ab da zahlen die Eigentümer.

