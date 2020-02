vor 27 Min.

Lernen durch Lehren

Der Beitrag der Hochschuldidaktik zum Jubiläum der KU Eichstätt-Ingolstadt

Das Konzept von „Lernen durch Lehren“ (LdL) steht im Mittelpunkt der Hochschuldidaktikwoche, die ab Montag, 10. Februar, für Dozenten bayerischer Universitäten an der Katholischen Universität (KU) Eichstätt-Ingolstadt stattfindet. LdL ist zunächst als Methode, später als Gesamtmodell vom emeritierten KU-Professor Jean-Pol Martin entwickelt worden und existiert im Schulbereich seit den 1980er Jahren. Seit einigen Jahren findet die Methode auch im Hochschulbereich Anwendung. Der thematische Schwerpunkt des Fortbildungsangebotes ist gleichzeitig ein Beitrag der Hochschuldidaktik zum 40-jährigen Bestehen der KU.

LdL ist ein Modell, das sich der Vorbereitung der Lerner auf die Wissensgesellschaft verpflichtet fühlt. Kernidee ist es, möglichst viele Lerner zu möglichst viel Aktivität zu führen und dazu als Grundprinzip den Lernern selbst möglichst viele Lehrfunktionen zu übertragen, Lerner und Lehrer sind also Lernpartner. Der Stoff wird erst allmählich in der Gemeinschaft in eine Struktur gebracht und nicht sofort vom Lehrenden vorgegeben.

Zum Auftakt der Hochschuldidaktikwoche wird Dr. habil. Margret Ruep am 10. Februar einen Festvortrag zum Thema „Lernen durch Lehren – ein nachhaltiges Lehr-Lern-Prinzip für das 21. Jahrhundert“ halten. Dann werden Professor Martin und Professor Joachim Grzega über die Grundlagen für LdL berichten. Im Lauf der Woche folgen Fortbildungsangebote über das Lernen in Projekten, die Kombination von digitalem Lernen und LdL so-wie Wertebildung durch diese Methode. Anmeldung zu den Kursen über www.profilehreplus.de/. (upd)