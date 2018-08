vor 54 Min.

Lichtermeer am Rathaus

Sea-Eye-Mitglieder erinnern an verunglückte Flüchtlinge

Die Ingolstädter Mitglieder des Vereins Sea-Eye möchten mit einer Mahnwache auf das Schicksal von Flüchtlingen auf dem Mittelmeer aufmerksam machen. Die Mahnwache beginnt heute auf dem Rathausplatz und dauert bis Samstagnachmittag. Dabei wird für jeden in diesem Jahr auf der Mittelmeerroute verstorbenen Flüchtling eine Kerze entzündet. Laut Sea-Eye liegt diese Zahl aktuell bei 1524 Toten. Die Veranstalter sprechen deshalb auch von einem „Lichtermeer am Rathausplatz“, das sie entzünden wollen. Beim offiziellen Teil heute Abend um 20.30 Uhr wird eine Podiumsdiskussion stattfinden. Als Teilnehmer werden Michael Buschheuer (Gründer von Sea-Eye), Ludwig Hartmann (Spitzenkandidat von Bündnis 90/Die Grünen), Johanna Werner-Muggendorfer (Landtagsabgeordnete der SPD) sowie ein Vertreter der katholischen Kirche erwartet. Auch die Landesvorsitzende Sigi Hagel von den Grünen und die Landtagsabgeordnete Christine Kamm haben ihr Kommen angekündigt. Die Moderation übernimmt Andreas Hofmeier, Musiker und Kabarettist mit Ingolstädter Wurzeln. Die Frage an die Politik soll konkret lauten: „Was werden Sie gegen das Sterben im Mittelmeer tun?“ (nr)

