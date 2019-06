vor 18 Min.

Liederkranz: Lieb, Leid und Freud

Der Neuburger Chor erfreute beim Hofkonzert mit überlieferten A-cappella-Gesängen

Von Johannes Seifert

Ottheinrich liebte die Musik und den Gesang, dies ist längst bekannt. Er dürfte auch schon früh mit musikalischen Werken in Berührung gekommen sein, spätestens beim Augsburger Reichstag von 1518, zu dem Kaiser Maximilian I. mit seiner berühmten Hofmusik angereist war.

So gründete der Fürst natürlich sein eigenes Orchester, dessen Repertoire nach heutigen Überlieferungen mehr als 3000 Notationen umfasste. Ebenso wurde der Gesang im Schloss gepflegt.

Der Neuburger Liederkranz bereichert immer wieder aufs Neue das Neuburger Schloßfest und zählt zu den besonders aktiven Gruppierungen. Somit gelang den engagiert agierenden Sängerinnen und Sängern unter der profunden Leitung von Martin Göbel eine stilvolle und weitgehend authentische Intonation von Werken des 15. und 16. Jahrhunderts. Besonders das Thema Liebe – in vielerlei Variationen – zog sich wie ein roter Faden durch den Konzertverlauf am Samstagabend, natürlich ganz zur Freude des Publikums.

Volksweisen aus alter Zeit (Es steht ein Lind in jedem Tal, etwa aus dem Jahr 1549), Lieder über die Gunst der Frauen, von H. L. Haßler ( Feinslieb, du hast mich gfangen), oder auch Werke aus alten europäischen Handschriften etwa von Orlando di Lasso sowie Thomas Morley erfüllten in erlesener Manier den Raum. Demgemäß stellte der Liederkranz einmal mehr am Neuburger Schloßfest die Vielfalt der Renaissance- Musik unter Beweis und sorgte für viel „Kurzweil und Freud“.