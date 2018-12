vor 2 Min.

Linke will Silvesterböllerei einschränken

Zum Schutz von Mensch und Tier Maßnahmen gefordert

Die Neuburger Linke sieht auch in Neuburg Handlungsbedarf, die Silvesterböllerei wesentlich einzuschränken oder ganz zu verbieten, betonen für die Basisorganisation Maximilian Seitz und Sprecher Roland Keller.

Zum Hintergrund heißt es in einer Pressemitteilung der Linken, dass jährlich bundesweit rund 5000 Tonnen Feinstaub durch die Silvester- und Neujahrs-böllerei freigesetzt werden. Betroffen durch die gesundheitlichen Auswirkungen seien vor allem Menschen, die an Atemwegserkrankungen leiden. Aber nicht nur.

Lärm und Müllberge würden auch in Neuburg immer mehr Bürgerinnen und Bürger verärgern. Zudem gingen die Reinigungs- und Abfallbeseitigungskosten wieder zulasten der ohnehin stark verschuldeten Stadt Neuburg. Sorgen machen den Vertretern der Linken ebenso die Auswirkungen auf die Tierwelt. „Wer miterlebt, wie Tiere unter der Knallerei zu leiden haben, wird Verständnis für unsere Forderungen haben,“ sagt Maximilian Seitz.

Besonders die heimische Vogelwelt sei von der nächtlichen Aufscheuchung massiv betroffen und die Vögel verlieren ihre Orientierung zu ihren Übernachtungsplätzen. Aktuell gründen sich zahlreiche Bürgerinitiativen in ganz Bayern, die der Böllerei ein Ende bereiten wollen, zum Beispiel in München, Augsburg, Aichach und vielen anderen Orten, betonen die Linken in der Pressemitteilung kurz vor dem Jahreswechsel.

„Es wird jetzt Zeit, dass sich auch endlich die Neuburger Kommunalpolitik Gedanken macht wie diese sinnlose Umweltverschmutzung und Geldverschwendung wenigstens vermindert – wenn schon nicht ganz verboten – wird,“ so die Forderung an die Verantwortlichen. Rücksichtnahme auf die Gesundheit von Mensch und Tier seien schließlich wichtiger als ein Berufen auf Tradition und Gewohnheit, so die Linken. (nr)

