„LiteraPur“ startet zum siebten Mal

Star-Autor Peter Stamm liest in Eichstätt

Zum mittlerweile siebten Mal richtet die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) das Literaturfestival „LiteraPur“ aus. In diesem Jahr steht es unter dem Motto „Auf ein Wort – Es war einmal“. Am Montag, 7. Mai, sowie von Montag, 14. bis Freitag, 18. Mai, tragen Schriftsteller aus den unterschiedlichsten Genres bei Lesungen aus ihren aktuellen Werken in Eichstätt vor.

Zum Auftakt findet am Montag, 7. Mai, ein Prolog mit den beiden Krimiautoren Roland Spranger (Hof) und Leonhard F. Seidl (Fürth) statt, die im International House der KU aus ihren aktuellen Büchern lesen. Musikalisch begleitet werden sie dabei von Michael Weigl (Berching).

Die offizielle Festivaleröffnung findet eine Woche später am Montag, 14. Mai, mit dem beliebten Schweizer Autor Peter Stamm statt. Die musikalische Umrahmung übernimmt der Ingolstädter Jazzgitarrist Rudi Trögl. Im International House in Eichstätt liest Stamm aus seinem aktuellen Roman „Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt“, welcher von einer unmöglichen Liebe zweier Menschen handelt.

Hans Pleschinski liest am Dienstag, 15. Mai, im Filmstudio im Alten Stadttheater aus seinem gesellschaftskritischen Historienroman „Wiesenstein“ über die letzten Monate im Leben des Nobelpreisträgers Gerhart Hauptmann.

Den Abschluss des Festivals bildet die Lesung der US-amerikanischen Schriftstellerin Isabel Fargo Cole am Freitag, 18. Mai, im Atelier Ahart. Sie liest aus ihrem Künstlerroman „Die grüne Grenze“, der heuer für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war. Sie wird musikalisch von Andreas Karlstetter (Eichstätt) und Rudi Trögl unterstützt. (nr)

Die Lesungen am Montag, 7. Mai, sowie dem darauffolgenden Montag, Mittwoch und Freitag beginnen um 20 Uhr, die am Dienstag und Donnerstag um 20.30 Uhr, die Siegertexte des Schreibwettbewerbs werden am Mittwoch um 18 Uhr vorgestellt. Der Eintritt beträgt jeweils sieben Euro, für Schüler/innen und Student/innen sind die Veranstaltungen kostenlos. Reservierungen via Mail an literapur@gmail.com. Nähere Infos und detailliertes Programm unter www.ku.de/literapur.