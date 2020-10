27.10.2020

Literatur in Neuburg: Alexander Golling liest aus seinen Geschichten

Von Andrea Hammerl

Vor anderthalb Jahren hat er seinen ersten gedruckten Lokalkrimi vorgestellt. Jetzt legt Alexander Golling aus Neuburg mit Kurzgeschichten rund ums Donaumoos nach. „Creszentia“ lautet der Titel des 238 Seiten dicken Paperbacks, das elf schaurig-schöne Kurzgeschichten enthält.

Wobei zwei von ihnen „vom Umfang her schon fast als Novellen zu bezeichnen sind“, wie der Autor anmerkt. Beide gehören zu seinen Lieblingsgeschichten. „Adele mit den großen Augen“ spielt in Augsburg, wo Golling seine Kindheit verbracht hat, die Titelgeschichte „Creszentia“ im Donaumoos. Weil es im erst vor gut 200 Jahren kultivierten Moos historisch bedingt keine Schlösser gibt, hat Golling, dichterische Freiheit nutzend, kurzerhand ein Schloss aus dem nahen Umland nach Untergrasheim verlegt.

Dort ist sie an Schwindsucht gestorben, die junge Schlossherrin Creszentia, was ihren Gatten, den Baron, in tiefe Schwermut stürzt. Was er sich einfallen lässt, um sie von den Toten zurückzuholen und wie das für ihn und die Menschen seiner Umgebung ausgeht, erzählt Golling in Form von Briefen des Hilfskochs an seine Verlobte in Neuburg, deren Tagebucheintrag das schaurige Ende der Geschichte verrät.

Der Autor aus Neuburg wechselt im Buch die Perspektiven

Abwechslungsreich wird die Schauergeschichtensammlung durch den Wechsel an Perspektiven und Erzählformen. Etliche hat der 50-jährige Neuburger in Ich-Form geschrieben, „Adele mit den großen Augen“ ist teilweise aus Sicht eines Kindes erzählt, dem nachts Adele erscheint - aus Sicht der Erwachsenen eine erfundene Freundin, wie es bei kleinen Kindern häufiger vorkommt. Doch natürlich steckt viel mehr dahinter.

Während „Creszentia“ Ende des 19. Jahrhunderts spielt, was der Autor auch sprachlich zu verdeutlichen versucht, sind die anderen zehn Schauergeschichten in der Gegenwart angesiedelt. Etwas aus dem Rahmen fallen „Die Wächter von Veruda“, zu denen Golling durch Urlaubserinnerungen an die kroatische Hafenstadt Pula inspiriert wurde.

Weitere Inspirationen holt sich der gelernte Heilerziehungspfleger, wenn er mit seinem Roller im Landkreis unterwegs ist, ganz besonders gerne im Oberhausener und Straß-Mooser Raum, wo sein erster Lokalkrimi um Kommissar Brauner spielt, oder eben im Donaumoos. Auch ein Sagenbuch aus dem Aichacher und Schrobenhausener Land hat ihm gute Dienste geleistet.

Das Cafe Wort.Schatz ist Treffpunkt für Lesungen und mehr.

Darin hat er die Brautlachsage gelesen, die von einer Hochzeitsgesellschaft erzählt, die im Moos verschwand – mitsamt Rössern und Kutsche. In seiner Schauergeschichte „Schneetreiben“ lässt er einen Teilnehmer eines paranormalen Versuchs der Gegenwart das sagenhafte Geschehen der Vergangenheit hautnah erleben. Ähnlich ergeht es den Protagonisten der anderen Erzählungen. Sie werden auf unerklärliche Weise plötzlich mit Gespenstern der Vergangenheit konfrontiert, mit Wiedergängern, mörderischen Gorgonen, die aus einem mittelalterlichen Fresko heraus lebendig werden, oder wie in „Klassentreffen“ in vergangene Zeiten zurückversetzt.

Alexander Golling will 2021 einen neuen Krimi herausbringen

Schon als Kind hatte Golling eine Vorliebe für mystisch-gruselige (Horror)geschichten, Edgar Alan Poe, M.R. James, Algernon Blackwood und H.P. Lovecraft sind seine Vorbilder, ihre Bücher hat er verschlungen, ehe er sich autodidaktisch dem Schreiben widmete. „Kurzgeschichten sind mir eine Herzensangelegenheit“, betont Golling, dessen Schwerpunkt mittlerweile auf Romanen liegt, nachdem er eine frühe Kurzgeschichte zu seinem ersten Roman „Die letzte Raunacht“ weiterentwickelt hatte. Er erschien nur als E-Book, wie auch der zweite Roman „Keltenmord“ im Jahr 2015. Am zweiten Kommissar-Brauner-Krimi arbeitet er derzeit und kündigt ihn für Herbst 2021 an.

Alexander Golling liest am Freitag, 30. Oktober, um 18.30 Uhr im Café Wort.Schatz in Neuburg aus dem Buch „Creszentia“, es gelten die Corona-Hygienevorschriften. Das sind die Daten zum Buch: ISBN 978-3-7407-6494-4, erschienen im Twentysix Verlag, es kostet 21,90 Euro.





