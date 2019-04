vor 34 Min.

Literatur nicht nur für den Nachwuchs

Zum 26. Mal finden in Ingolstadt die Literaturtage statt. Zwar gibt es in diesem Jahr viele Angebote für Kinder und Jugendliche, doch es werden auch wieder Literatur-Stars zu Gast sein

In diesem Jahr finden zum 26. Mal die Ingolstädter Literaturtage statt. Zwischen 2. und 12. Mai stehen insgesamt zwölf Veranstaltungen auf dem Programm. Die Organisatoren wollen in diesem Jahr besonders Jugendliche und auch Kinder ansprechen. Es gibt eine Poetry-Slam-Veranstaltung und zum Abschluss heißt es: Kap der Kinder goes Literaturtage. Daneben werden aber auch wieder hochkarätige Literaten nach Ingolstadt kommen. Zu den bekanntesten dürften Konstantin Wecker und Alice Schwarzer gehören.

Eröffnet werden die Literaturtage mit einer Lesung des Kabarettisten Matthias Egersdörfer, der seinen ersten Roman mit dem Titel „Vorstadtprinz“ präsentiert. Ingolstädter Gymnasiasten werden sich auch in diesem Jahr an Poetry-Slam-Workshops beteiligen. Die Ergebnisse kann das Publikum am Abschlussabend (11. Mai) hören.

Weitere Nachwuchsliteraten präsentieren ihr Können bei der Preisverleihung des Schülerschreibwettbewerbs (5. Mai) und im Zuge der 26. Literarischen Nacht (10. Mai). Diese gehört fest zum Programm der Literaturtage und bietet Autoren aus der Region die Möglichkeit, der Öffentlichkeit einen Einblick in ihr literarisches Schaffen gewähren zu können.

Neben Altbewährtem feiern die diesjährigen Ingolstädter Literaturtage eine Premiere. Unter dem Motto „Kap der Kinder goes Literaturtage“ findet zum ersten Mal eine Kinderlesung im Rahmen eines „Kap der Kinder“ statt. Die musikalische Lesung wird von Jörg und Jona Steinleitner aus „Juni und der Honigdieb“ vorgetragen (12. Mai).

Das Kap der Kinder in der Kunst- und Kulturwerkstatt Kap 94 ist das Kinder- und Familien-Veranstaltungsformat des Vereins KulturKAP. Weitere Informationen zu den Literaturtagen gibt es im Internet unter www.ingolstadt.de/literaturtage

Das Programm der Literaturtage im Einzelnen:

Matthias Egersdörfer (Neue Welt)

Lydia Daher (Kap 94)

Friedrich Ani (Sparkasse, Veranstaltungsraum)

Preisverleihung des Schülerschreibwettbewerb (Stadtbücherei im Herzogskasten)

Margit Auer (Stadtbücherei im Herzogskasten)

Alice Schwarzer (Rudolf-Koller-Saal (VHS))

Heinrich Steinfest (Kamerariat)

Konstantin Wecker (Kulturzentrum neun)

Robert Stadlober liest Richard Fariña (Altstadttheater)

26. Literarische Nacht (Neue Welt)

Abschlussabend Poetry-Slam (Neue Welt)

KAP der Kinder goes Literaturtage: Jörg und Jona Steinleitner (Kap 94)

Tickets für die Ingolstädter Literaturtage gibt es beim Reisebüro Spangler in Neuburg, im Internet unter www.eventim.de oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen.

