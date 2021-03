19:22 Uhr

Live-Event mit FOS/BOS Neuburg: Schultheater geht digitalen Weg

Die Theatergruppe der Fach- und Berufsoberschule Max-von-Pettenkofer aus Neuburg nimmt am 8. Theatertag der Beruflichen Oberschulen in Bayern teil. Was erwartet die Zuschauer?

Seit 2013 finden die Theatertage der bayerischen Fach- und Berufsoberschulen an jährlich wechselnden Standorten mit Unterstützung des Verbandes TaBO – Theater an Beruflichen Oberschulen – statt.

Theatergruppe der FOS/BOS in Neuburg stellte für Theaterfestival Stück auf die Beine

2020 hatte die Friedrich-Fischer-Oberschule in Schweinfurt die Ausrichtung der normalerweise zweitägigen Theatertage übernommen und die Theatergruppe der FOS/BOS in Neuburg stellte für das Theaterfestival ein Theaterstück auf die Beine. Doch die Corona-Pandemie machte den Schauspielenden und den Verantwortlichen kurz vor dem zweitägigen Theaterfestival einen Strich durch die Rechnung, heißt es in einer Pressemitteilung. Und so konnten die Schülerinnen und Schüler der damaligen Neuburger Theatergruppe nicht nach Schweinfurt fahren.

„Frust und Enttäuschung waren groß, aber nach reiflicher Überlegung haben wir nun statt des „normalen“ analogen ein Theatertag-Hybrid-Modell entwickelt“, erläutert Oberstudienrat Friedemann Müller, der mit seinen Mitstreitern für die Friedrich-Fischer-Oberschule Schweinfurt mit der Veranstaltung nun neue Wege geht.

Am 20. März ist es soweit – dann geht der digitale Theatertag über die Bühne. Insgesamt sechs Schulen aus ganz Bayern werden an „diesem digitalen Abenteuer“, so schildert Müller weiter, „teilnehmen“. Auch die Fach- und Berufsoberschule aus Neuburg ist wieder mit dabei. Trotz aller Einschränkungen gehe es vor allem darum, Theater zu sehen und Theater zu spielen, einen intensiven Erfahrungsaustausch über momentane Arbeitsweisen im Bereich des Schultheaters an der FOS/BOS zu ermöglichen, aber auch die neuen ästhetischen Möglichkeiten der digitalen Probenarbeit zum Thema zu machen.

FOS/BOS Neuburg: Theater im digitalen Raum bedeutet Umdenken

„Natürlich bedeutet Theater im digitalen Raum ein radikales Umdenken und einige Herausforderungen gerade technischer Natur. Gerade in Zeiten aber, in denen Kulturstätten über Monate hinweg geschlossen sind, ist es wichtig, dass Theater und Kultur an Schulen trotzdem seinen Platz findet“, sagt Studienrätin Tanja Büchl, die die Gruppe aus Neuburg leitet.

Erreicht werden soll dies durch das eintägige Live-Event am 20. März, bei dem die sechs teilnehmenden Theatergruppen von ihren jeweiligen Standorten aus ihre Beiträge via Live-Stream an alle Teilnehmer übertragen werden, die Schülerinnen und Schüler sich in Diskussionsrunden treffen und besprechen können und eine „Expertenrunde“ aus erfahrenen Moderatorinnen und Moderatoren sowie Theaterlehrerinnen und -lehrer verschiedener Fach- und Berufsoberschulen an der FFS das Gezeigte und die Ergebnisse der Diskussionsrunden reflektieren.

Der Live-Stream kann übrigens im Internet verfolgt werden. „Damit öffnen wir den Theatertag zum ersten Mal für ein breites, interessiertes Publikum,“ sagt Müller abschließend. (nr)

Weitere Informationen und den Link zum Live-Stream gibt es hier.

