Live-Talk zum Neuburger Campus am Montag

Am Montag, 26. April, gibt es Informationen für Studenten und Interessierte via Livestream.

Heute informiert die Technische Hochschule Ingolstadt (THI) bei einem digitalen Live-Talk über den Campus in Neuburg. In zwei getrennten Runden erhalten interessierte Bürger und Studenten Informationen rund um die neue Außenstelle der THI sowie Antworten auf ihre individuellen Fragen. Die Veranstaltungen werden am heutigen Montag um 17 und 19 Uhr online auf der Homepage der THI und auf dem Youtube-Kanal der Hochschule übertragen. Über diese Kanäle können die Zuschauer vor und während des Livestreams Fragen in das Studio stellen, die jeweils in einer abschließenden Fragerunde beantwortet werden.

17 Uhr: Campus Neuburg der THI – Status und Perspektive: Die erste Veranstaltung richtet sich an alle interessierten Bürger sowie Partnerunternehmen für das Duale Studium. In dieser Talkrunde geben der THI-Präsident Prof. Dr. Walter Schober OB Bernhard Gmehling und Landrat Peter von der Grün einen Einblick in die Entwicklung des Hochschulstandortes Neuburg und berichten über die nächsten konkreten Schritte. Mit dabei sind auch Christian Müller (Kanzler der THI), Thomas Sendtner (Staatliches Bauamt Ingolstadt ) sowie die Gründungsprofessoren und Studiengangleiter Prof. Dr. Jana Sue Bochert und Prof. Dr. Holger Hoppe .

19 Uhr: Studieren am Campus Neuburg: Für Schüler und zukünftige Studenten bietet der zweite Talk um 19 Uhr einen umfassenden Überblick. Der Präsident der THI, die beiden Studiengangleiter am Campus Neuburg sowie Bettina Wiesmann (Leiterin der Studienberatung) stellen den neuen Standort und die bayernweit einzigartigen Studiengänge vor. Auch hier sind alle Teilnehmer eingeladen, ihre Fragen vor oder während der Veranstaltung zu stellen. (nr)

