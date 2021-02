vor 58 Min.

Lkw-Fahrer verursacht Unfall auf A9 bei Pfaffenhofen und fährt weiter

Am Samstagabend wechselte ein unbekannter Lkw-Fahrer die spur und verursachte so einen Unfall. Statt anzuhalten, fuhr der Fahrer einfach weiter. Die Polizeiinspektion Ingolstadt sucht deshalb nach Zeugen.

Am Samstagabend gegen 17:30 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer auf der A9 in Richtung Süden auf dem rechten Fahrstreifen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wechselte der Fahrer zwischen dem Autobahndreieck Holledau und der Anschlussstelle Pfaffenhofen auf den mittleren Fahrstreifen, sodass ein dort mit seinem Kleintransporter fahrender 26 Jahre alter Mann aus München auf den linken Fahrstreifen ausweichen musste um einen Zusammenstoß mit dem Lkw zu verhindern. Allerdings befand sich zu diesem Zeitpunkt gerade ein 23 Jahre alter BMW-Fahrer auf dem linken Fahrstreifen – es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Lieferwagen und dem BMW. Der Fahrer des Kleintransporters schleuderte in die rechte Leitplanke und kam anschließend in der Mitte der Fahrbahn zum Stehen. Der Lkw-Fahrer setzte unterdessen seine Fahrt fort und ist seitdem flüchtig.

Unfall bei Pfaffehofen: Sachschaden etwa 40.000 Euro

Durch den Unfall wurde der 26 Jahre alte Mann mittelschwer verletzt, der BMW-Fahrer blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen und der Leitplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 40.000 Euro. Die A9 musste zur Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge für eine Stunde und 15 Minuten gesperrt werden – der Verkehr wurde über den Standstreifen vorbeigeleitet. Im Einsatz befanden sich die freiwilligen Feuerwehren Geisenhausen und Wolnzach. Es wird gebeten sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang beziehungsweise zum flüchtigen Lkw an die Verkehrspolizei Ingolstadt (0841/9343-4410) zu richten. (nr)

