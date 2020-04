vor 32 Min.

Lob für die Katastrophenschützer in Neuburg

Der Ärztliche Leiter der Führungsgruppe in der Region 10 war zum Antrittsbesuch im Landratsamt in Neuburg. Dort ging es auch um die Zusammenarbeit.

In Bayern wurde im Zuständigkeitsbereich eines jeden Rettungszweckverbandes die Funktion eines Ärztlichen Leiters Führungsgruppe Katastrophenschutz (ALFuGK) eingerichtet. Dieser wird zukünftig die Patientenströme und die Belegung der Krankenhauskapazitäten mit COVID-19-Patienten innerhalb der regionalen Krankenhausstrukturen steuern.

In der Region 10 hat Dr. Florian Demetz, Direktor der Notfallklinik am Klinikum Ingolstadt, diese Funktion übernommen. Angedockt ist er bei der FuGK der Stadt Ingolstadt. Zum persönlichen Kennenlernen nahm Dr. Demetz am Mittwoch an der Lagebesprechung der FuGK im Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen teil.

Katastrophenschützer tauschen sich mit Leiter des Gesundheitsamtes aus

Im Nachgang fand zudem in kleinerer Runde ein vertiefendes Gespräch statt, an dem neben Landrat von der Grun unter anderem auch der Leiter des Gesundheitsamtes Neuburg-Schrobenhausen, Dr. Johannes Donhauser, teilnahm. Dabei tauschten sich die Beteiligten über das weitere Vorgehen und die Zusammenarbeit bei der Bewältigung der Corona-Pandemie aus. „Wir wollen allen FuGKs zur Verfügung stehen und gemeinsam Lösungen erarbeiten“, betonte Dr. Demetz. Sein Fazit zur Arbeit der FuGK in Neuburg-Schrobenhausen: „Sie sind hier sehr professionell aufgestellt.“ Das Not-Krankenhaus in Neuburg lobte Demetz als ein Beispiel für „pragmatisches und vorausschauendes Handeln“.

Das Not-Krankenhaus hatte die FuGK Neuburg-Schrobenhausen bereits vor zwei Wochen mit tatkräftiger Unterstützung des BRK und des THW sowie der Feuerwehren in Neuburg eingerichtet, um auf einen möglichen Anstieg der Patientenzahlen vorbereitet zu sein. „Es ist uns sehr wichtig, frühzeitig alle Vorbereitungen zu treffen, um bei Bedarf schnell und zielgerichtet agieren zu konnen“, betonte Landrat von der Grün und ergänzte: „Eine Zusammenarbeit aller FuGKs in der Region ist sehr wichtig. Wenn wir alle in die gleiche Richtung ziehen, können wir diese Herausforderung stemmen. Mit Florian Demetz haben wir einen weiteren fähigen Mitstreiter gewonnen.“ (nr)

Themen folgen