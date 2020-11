06:03 Uhr

Lockdown-Light: Wie die Stadt Neuburg die Vorgaben erfüllt

Der Krisenstab der Stadt Neuburg tagte am Montag im Rathaus. Mit diesen Einschränkungen setzt die Stadt den Lockdown-Light um. Wie der Weihnachtsmarkt ablaufen könnte.

Unter dem Vorsitz von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling tagte am Montagnachmittag der städtische Krisenstab im Neuburger Rathaus. Dabei galt es, die jüngsten staatlichen Vorgaben umzusetzen und für die nächsten Wochen vorauszuplanen.

Wie es in der Pressemitteilung heißt, wurde gleich zu Beginn klar gestellt, dass es die für 16. November angesetzte Bürgerversammlung unter den jetzigen Voraussetzungen nicht geben kann. In diesem Zusammenhang wurde auch die Klausurtagung des Stadtrates abgesagt. Beides soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Die Stadtratssitzung am 10. November findet dagegen wie geplant im Kolpinghaus statt.

Neuburg: Wegen der Corona-Pandemie werden keine Jubilare besucht

Vorerst für den gesamten November schließt die Stadt Neuburg ihre Sporthallen. Darüber hinaus werden der Skaterplatz, die beiden DFB-Kleinspielfelder sowie alle Bolzplätze bis auf Weiteres gesperrt. Die Nutzung ist ausdrücklich untersagt. Gemäß den staatlichen Vorgaben sind die städtischen Kinderspielplätze ab sofort nur in Begleitung Erwachsener freigegeben. Auf den gebotenen Abstand ist dabei zu achten.

In Absprache mit dem Sozialreferenten Ralph Bartoschek hat OB Gmehling entschieden, dass im November die traditionellen Besuche zu Ehe- und Altersjubiläen ausgesetzt werden. Der „sehr bedauerliche Schritt“ ist notwendig, um der Kontaktbeschränkung gerecht zu werden und die Risikogruppe zu schützen.

Weihnachtsmarkt: Am Schrannenplatz ist eine Dult-Variante geplant

Im engen Schulterschluss mit dem Neuburger Stadtmarketing wird derzeit an vielfältigen Unterstützungen für die heimische Wirtschaft gearbeitet. So sind unter anderem Gewinnspiele und ein Black-Friday-Verkaufstag für Gastronomie und Einzelhandel geplant (siehe auch Seite 25). Darüber hinaus ist der mitgliederstarke Verein weiterhin kompetenter Ansprechpartner zu allen wirtschaftlichen Fragen rund um den Lockdown-Light. Alle Infos und den Kontakt gibt es kompakt unter www.stadtmarkting-neuburg.de.

Einen Weihnachtsmarkt wie in den vergangenen Jahren lässt die Corona-Pandemie heuer nicht zu. Bild: Gloria Geissler (Archiv)

Im Augenblick ist geplant, den Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz in einer Dult-Variante abzuhalten. Das bedeutet einen reinen Warenabverkauf ohne weitere Attraktionen oder Getränkeangebot. Lediglich die Sozialverlosung ist als fester Bestandteil vorgesehen. Die Genehmigungsanfragen laufen dazu derzeit beim Landratsamt. Ob es eine einfache Version des Christkindlmarktes am Karlsplatz geben kann, wird in zwei Wochen entschieden.

Termine für das Neuburger Rathaus notwendig

Seit knapp zwei Wochen ist für die Vorsprache bei der Stadtverwaltung eine vorherige Terminanmeldung notwendig. Diese kann telefonisch oder auch online über www.neuburg-donau.de erfolgen. Der Zugang zum publikumsintensiven Harmoniegebäude in der Altstadt erfolgt ausschließlich über den Eingang in der Amalienstraße. Dort sorgt ein freundlicher Mitarbeiter gemeinsam mit der regulären Pforte für eine ordnungsgemäße und rasche Abwicklung. Die Direktwahl der einzelnen Ansprechpartner sind auf der Stadt-Webseite unter der Rubrik Rathaus zu finden.

Kontakt und Öffnungszeiten

Eine telefonische Terminvereinbarung ist unter folgenden Nummern möglich: Zentrale Vermittlungsstelle: 55-0 – Einwohnermeldeamt: 55-332 – Standesamt: 55-310 – Ordnungsamt: 55-323. Die regulären Öffnungszeiten der Stadtverwaltung sind auch weiterhin: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von jeweils 8 bis 12 Uhr sowie am Mittwoch von 7.30 bis 13 Uhr und nachmittags von 14 bis 18 Uhr. (nr)

