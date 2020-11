08.11.2020

Lockdown: Warum die Vhs Neuburg geöffnet bleiben darf

Von der Notbremse im November nicht betroffen sind unter anderem die Volkshochschulen in Bayern.

Plus Nach nur wenigen Monaten müssen Kultur- und Freizeiteinrichtungen wieder schließen. Für wenige Bereiche gilt die November-Notbremse allerdings nicht - zum Beispiel für die Volkhochschule in Neuburg. Warum?

Er soll die Corona-Welle brechen – der Lockdown, den die deutsche Regierung für November verhängt hat. Seit Wochenbeginn darf die Gastronomie deshalb zum zweiten Mal in diesem Jahr nur Essen zum Mitnehmen anbieten, Kulturstätten können keine Vorstellungen mehr geben und Menschen müssen ihre Kontakte vorerst wieder beschränken. Die Notbremse im Herbst durchdringt fast das gesamte öffentliche Leben – allerdings nicht alles. Die Volkshochschulen zum Beispiel sind von den Schließungen ausgenommen. In der ersten Lockdown-Phase war das anders.

Wie Christa Jerominek-Mundil als Geschäftsführerin der Neuburger Volkshochschule erzählt, sei die Vhs fast die erste Hälfte dieses Jahres als Einrichtung mit Freizeitangeboten klassifiziert worden, weshalb sie coronabedingt geschlossen bleiben musste. Erst im Mai hat sich das geändert, seither gilt die Vhs als Bildungseinrichtung. „Gott sei Dank“, sagt Christa Jerominek-Mundil, schließlich biete man neben Sport- und Töpferkursen vor allem auch Integrationskurse, Computer-Seminare und Berufsvorbereitungskurse an. „Das ist wichtig für die Leute.“

Vhs Neuburg: Nicht alle Kurse sind durchführbar

In einer Zeit des heruntergefahrenen Lebens sind dennoch nicht alle Seminare durchführbar. Einige Kurse, zu denen etwa Bewegungskurse zählen, müssen im November ruhen. Pilates und Yoga dagegen finden größtenteils auch online statt. Grundsätzlich könne die Vhs Neuburg 30 Prozent des aktuellen Herbst- und Winterprogramms online abhalten, sagt Christa Jerominek-Mundil. Um die Kursleiter darin zu schulen, hat ein Administrator erst kurz vor den Ferien wieder zu einer Schulung eingeladen. Inhalt war unter anderem der Umgang mit dem verbreiteten Online-Konferenz-Tool Zoom.

Ob und inwiefern andere Kurse stattfinden können, wird immer noch geklärt. Das betrifft zum Beispiel Kochkurse, die an sich abgehalten werden dürften – aber unter welchen Bedingungen? „Dass sich die Teilnehmer nach dem gemeinsamen Kochen zusammen hinsetzen, essen und lachen, das geht nicht“, betont die Vhs-Geschäftsführerin. Alternativ könnten die Teilnehmer ihr Essen in Tupperschüsseln mit nach Hause nehmen und dort verspeisen. „Das ist etwas, das ich mit den Kursleitern noch einmal durchdenken möchte.“ Auch weil man zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehen könne, ob der Lockdown mit dem November wirklich auch ein Ende findet. „Wir wollen alles beibehalten, so lange es geht.“

Musikschule Neuburg darf weitermachen

Einer, der genauso denkt, ist Oliver Wasilesku. Er ist froh, trotz heruntergefahrener Lebensbereiche mit seiner Musikschule in Neuburg weitermachen zu dürfen. Mit Mund-Nasen-Schutz, gebührenden Abständen und Trennwänden während des Unterrichts scheint sich das Hygiene-Konzept der Schule bewährt zu haben. Keine Schülerin, kein Schüler hat sich in der Musikschule bisher mit Corona infiziert.

Während Ensembles, Bands und Gruppen nicht gemeinsam spielen oder singen können, dürfen Musiklehrer den Einzelunterricht genauso wie die musikalische Früherziehung abhalten. Vor allem Letztere klappt überraschend gut: „Bei den ganz Kleinen, bei denen viele vielleicht denken, dass sie wenig absprachefähig seien, haben wir ganz andere Beobachtungen gemacht“, schildert Oliver Wasilesku. Die Kinder hätten feine Antennen für die aktuelle Lage und verhielten sich dementsprechend gut. Dass die musikalische Früherziehung selbst in Pandemie-Zeiten funktioniert, zeigt auch die hohe Nachfrage für dieses Angebot. Bei einer Teilnehmerzahl von acht Kindern sei die Warteliste lang.

Schutz muss sein: Unterricht, bei dem kein Mundschutz getragen werden kann, findet hinter einer Trennwand statt.

Gerade im Lockdown, sagt der Musikschulen-Leiter, wenn die Menschen viel Zeit zuhause verbringen, realisierten viele, dass Musik eine schöne Betätigung und Beschäftigung sei. Dass es aktuell keine Big-Band-Stunden, keine Chorproben und Konzerte geben kann, sei nichtsdestotrotz „sehr, sehr schade“. Insbesondere, sagt Oliver Wasilesku, weil das Zugehörigkeitsgefühl, das den Charakter einer Musikschule prägt, nicht möglich sei. „Aber unter den Bedigungen einer Krise können wir momentan zufrieden mit allem sein.“

Die Volkshochschule muss sich indes schon an auf die neue Saison vorbereiten – das Programm für Frühling und Sommer 2021 muss bis Weihnachten stehen. „Dann muss es in die Druckerei“, bekräftigt Christa Jerominek-Mundil. Ein schwieriges Projekt, wenn nicht absehbar ist, wie sich das Coronavirus weiter entwickelt wird. Also wird das Vhs-Programm als Leitfaden konzipiert – „der ausgedehnt und ergänzt werden kann oder nachträglich eingestampft.“ Die Pandemie verlangt, flexibel zu bleiben.

