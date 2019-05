vor 17 Min.

Loiblhaus: Fadenspieler müssen raus

Plus Das Marionettentheater muss Ende Mai dem Stadtarchiv weichen. Erst 2020 ziehen sie in die Amalienschule. Dann könnten sie Teil eines Kulturzentrums werden.

Von Dorothee Pfaffel

Ein goldener Käfig, riesige Stiefel, eine Marionette des Meeresgottes Neptun. Wenn Edeltraud Schubert und Uschi Golling ihren Blick über all die liebevoll gestalteten Figuren, Requisiten und Kulissenteile schweifen lassen, werden jede Menge Erinnerungen wach. In zwei Räumen unter dem Dach des Loiblhauses in der Neuburger Altstadt ist alles verstaut, was die Fadenspieler für ihre Aufführungen brauchen – und was sich in fast 30 Jahren Spielzeit angesammelt hat. Im Erdgeschoss befindet sich seit 2004 die Bühne des Marionettentheaters. Doch nun muss der Verein ausziehen. Das Neuburger Stadtarchiv platzt aus allen Nähten und braucht die Räumlichkeiten. Kommende Woche geben die Fadenspieler deshalb mit dem Stück „Kalif Storch“ ihre vorerst letzten Vorstellungen.

Edeltraud Schubert mit Meeresgott Neptun aus dem allerersten Stück der Fadenspieler 1991: „Der artesische Brunnen“. Bild: Dorothee Pfaffel Bereits im Frühjahr 2018 haben die Vereinsvorsitzende Schubert und ihre Stellvertreterin von ihrem Schicksal erfahren. Überraschend, wie sie sagen. Eigentlich hätten sie den Oberbürgermeister damals wegen einer ganz anderen Sache sprechen wollen. „Das war schockierend!“, sind sie sich einig. Doch anstatt Rabatz zu machen, beschlossen sie und die acht anderen Fadenspieler, sich erst einmal ruhig zu verhalten. Sie hofften darauf, dass sich schon eine Lösung finden würde. Kulturamtsleiterin Kathrin Jacobs habe sich sehr für sie stark gemacht, erzählt Stilla Bauch, die sich bei den Fadenspielern um die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kümmert. Und im vergangenen Sommer fand sich dann tatsächlich ein Ausweg: Das Neuburger Marionettentheater soll in die Amalienschule ziehen, wo sie 2013 schon einmal während des Schloßfests aufgetreten sind. Fadenspieler Neuburg: Erleichtert über neues Zuhause Allerdings nicht gleich. Erst im Herbst 2020 wird es so weit sein. Derzeit befindet sich dort noch eine Kindertagesstätte des Bayerischen Roten Kreuzes. Der Mietvertrag mit dem BRK sei aber bereits gekündigt und laufe Ende August 2020 aus, so Jacobs. Der Vertrag mit den Fadenspielern soll im Anschluss in Kraft treten, lautete der Beschluss des Haupt-, Wirtschaft- und Finanzausschusses im Juli 2018. Doch dann müssen die Räume zunächst saniert und theatergerecht hergerichtet werden. Schubert, Golling und Bauch hoffen, dass sie mit einem neuen Stück zu Weihnachten 2020 Eröffnung feiern können. In einem Raum im Loiblhaus stehen zahlreiche Requisiten, im anderen sind die Kulissen aufgehängt. Bild: Dorothee Pfaffel Die Fadenspieler sind erleichtert, dass sie ein neues Zuhause gefunden haben. „Es wird anders, aber gut!“, gibt sich die Vereinsvorsitzende optimistisch. Gleichzeitig merkt man ihnen allerdings an, dass sie doch sehr an ihren Räumlichkeiten im Loiblhaus hängen. So viel Arbeit haben sie vor ihrem Einzug 2004 in die ehemalige Druckerei gesteckt. Wenn Schubert, Golling und Bauch sich im Loiblhaus umschauen, glänzen ihre Augen. Die Höhe der Decken, die Lage in der Altstadt, die Größe, sogar eine kleine Küche – alles sei hier perfekt gewesen, schwärmt Golling. In der Amalienschule werden sie wahrscheinlich nur noch 60 Zuschauer statt 90 unterbringen, schätzen die drei Frauen. Möglicherweise soll es aber eine zusätzliche Open-Air-Bühne geben. Statt zwei Lagerräumen, die die Fadenspieler bis Herbst 2020 im Loiblhaus behalten dürfen, werden sie dann wohl nur mehr einen haben. „Wir haben jetzt schon so viel ausgemistet und weggeworfen“, erzählt Golling. Jacobs will Kulturzentrum in der Amalienschule Dass sie während ihrer Zwangspause in Vergessenheit geraten, glauben die Fadenspieler nicht. Das diesjährige Weihnachtsstück wird nicht ausfallen, sondern im Stadttheater gezeigt werden und auch bei den Figurentheatertagen im Frühjahr 2020 wird der Neuburger Verein dabei sein. „Wir danken unseren Zuschauern, dass sie uns die Treue gehalten haben, und würden uns riesig freuen, sie wieder begrüßen zu dürfen“, betont Schubert. Doch es wird sich einiges ändern. Uschi Golling und Gabi Post hören auf, andere ziehen sich vom aktiven Spielen zurück. Das bedeutet: Das Neuburger Marionettentheater sucht Nachwuchs, um langfristig fortbestehen zu können. „Wir wünschen uns junge kreative Leute, die Freude am Spielen haben und mal ganz andere Stücke inszenieren, die die Jugend ansprechen“, sagt Schubert, deren Spielfreude trotz Rentenalters ungebrochen ist. Die Älteren würden dem Nachwuchs natürlich weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und auch Fortbildungen, zum Beispiel im Bauen von Marionetten, seien möglich, sagt Bauch. Uschi Golling mit dem riesigen Stiefel aus „Der selbstsüchtige Riese“. Sie selbst trug den Überschuh als Riese. Bild: Dorothee Pfaffel In der Amalienschule sollen die Fadenspieler nicht die einzigen Kreativen bleiben. Jacobs – die allerdings nur noch bis Ende Mai im Amt ist – stellt sich dort eine Art Kulturzentrum vor: im Erdgeschoss das Marionettentheater, ganz oben der Konzertsaal, dazwischen technisches Equipment und Garderobe, außerdem Atelierräume für die Malschule Chamäleon, den Kunstkreis und die Sommerakademie.

