Ludwigsmoos

vor 27 Min.

So teuer wird die Sanierung von St. Maximilian in Ludwigsmoos

Plus Vor 15 bis 20 Jahren hätte die Sanierung noch 200.000 Euro gekostet. Jetzt ist sie fast 15 mal so teuer. Was an der Kirche in Ludwigsmoos im Einzelnen zu tun sein wird.

Von Andrea Hammerl

Ein Mammutprojekt steht der Kirchenstiftung St. Maximilian Ludwigsmoos bevor. Zwar befindet sich die Kirche in einem „guten Pflegezustand“, wie Architekt Manfred Baierl und Statiker Clemens Römer dem Kirchenpfleger Rudi Huber und Verwaltungsleiterin Christine Huber bei einem Ortstermin in der ab 1840 erbauten Pfarrkirche bescheinigten. Aber die Statik macht nun größere Maßnahmen erforderlich. Aufgrund erster Schätzungen rechnet der Kirchenpfleger mit der für die kleine Pfarrei enormen Summe von einer bis 1,5 Millionen Euro.