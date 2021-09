Ludwigsmoos

17:30 Uhr

So wurde das neue Pfarrers-Ehepaar in Ludwigsmoos eingeführt

Plus Lisa und Thomas Kelting sind das neue Gesicht der evangelischen Kirche in der Pfarrei Ludwigsmoos-Untermaxfeld. Damit hat die zweijährige Vakanzzeit ein Ende. Wer die Ordination am Sonntag begleitet hat.

Von Andrea Hammerl

Aus Vikarin Lisa Kelting und Vikar Thomas Kelting wurden Pfarrerin und Pfarrer. Die feierliche Ordination nahm Regionalbischof Klaus Stiegler am Sonntag mit Wegbegleitern der beiden vor, Dekan Thomas Schwarz führte das Ehepaar Kelting als Pfarrerin von Untermaxfeld und Pfarrer von Ludwigsmoos ein. Als Ort für die Ordinationsfeier hatten die beiden ihre neue Heimat gewählt und machten damit deutlich, dass sie sich in Königsmoos bereits zu Hause fühlen – eine Ordination in der Heimatgemeinde wäre genauso möglich gewesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .