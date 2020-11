vor 27 Min.

Lüften wegen Corona: Müssen Schüler in Neuburg-Schrobenhausen jetzt frieren?

In der Wirtschaftsschule wurde die Aula zu einem Klassenzimmer umgewandelt, um Abstand zu gewährleisten. Der Luftaustausch gehört an allen Schulen zum Hygienekonzept.

Plus Schüler und Lehrer im Kreis Neuburg-Schrobenhausen müssen sich im Winter auf zugigen Unterricht einstellen. Eine mögliche Lösung wären Luftreinigungsgeräte. Doch die werfen Fragen auf.

Von Manfred Dittenhofer

Im Sommer war das noch ganz cool: Fenster auf, frische Luft ins Klassenzimmer. Im Winter wird aus cool bald kühl und dann schnell kalt. Aber der Luftaustausch muss weiterhin sein. Sagen die Experten. Und sagt auch das Kultusministerium, das nun einige Millionen Euro für die „Förderung von Investitionskosten für technische Maßnahmen“, wie es im Amtsdeutsch heißt, bereitstellt. Doch noch sind einige Fragen offen.

Neuburg-Schrobenhausen: Schüler müssen sich auf zugigen Unterricht einstellen

Laut der Information aus München werden CO2-Sensoren grundsätzlich für alle Klassenzimmer und für die Lehrerzimmer gefördert. Die Kosten für Luftreinigungsgeräte werden allerdings nur für Räume übernommen, die mit herkömmlichen Methoden – Fenster auf – nicht ausreichend gelüftet werden können.

Einen Unterrichtsraum ohne Fenster gibt es am Neuburger Descartes Gymnasium nur einmal in Form des Natur- und Technik-Raums im Keller. Aber auch die Umkleiden der Turnhalle sind alle fensterlos. Deshalb hat Schuldirektor Peter Seyberth schon mal dem Sachaufwandsträger seiner Schule den Bedarf des Neuburger Gymnasiums gemeldet. Fünf Luftreinigungsgeräte könnte er gut gebrauchen. Dann könnten die Schüler die Umkleiden wieder nutzen, die momentan gesperrt sind. In München beantragen muss das nun das Landratsamt. Dort weiß man allerdings noch nicht, wie und wo diese Geräte zu beschaffen sind. Und wer betreibt die Geräte? Ist ein Filterwechsel notwendig? Fragen, die vor dem Kauf geklärt werden sollten.

Auch im Winter wird Lüften an Schulen empfohlen

Das Ministerium beruft sich auf Experten bei der Vorgabe, wie die Lüfter beschaffen sein müssen. Das Umweltbundesamt vertritt die Meinung, dass nach jetzigem „Stand des Wissens“, so in den Empfehlungen, unklar ist, ob die Minderung der Viren in der Luft durch Luftreinigungsgeräte ausreicht, um eine Infektionsgefahr wirkungsvoll zu senken. Daher empfiehlt sie auch für die kalte Jahreszeit das Lüften, wenn das die Infrastruktur zulässt – alle 20 Minuten für fünf Minuten.

Daran halten sich die Schulen auch. Peter Seybert denkt, dass die CO2-Sensoren eine Hilfe sein könnten, die Lüftungsintervalle festzulegen. An der Paul-Winter-Realschule wird der Bedarf gerade ermittelt. Aber, wie Schulleiterin Sonja Kalisch erzählt, können alle 23 Klassenzimmer und auch die restlichen Funktionsräume in der Realschule per Fenster gelüftet werden. Die Problematik der kalten Klassenzimmer ist ihr, wie auch den anderen Schulleitern, durchaus bewusst. Die Eltern und Schüler seien informiert worden, dass sie alles, was warm macht, Decken und Kissen, mit in den Unterricht bringen dürften. Zwischen den Unterrichtsstunden wird gelüftet – und dann auch noch mal während der Stunde. Die Vorgaben haben sich einige Male geändert.

Grund- und Mittelschulen haben Hygienekonzepte erarbeitet

Die Grund- und Mittelschulen im Landkreis, für das das Schulamt Neuburg-Schrobenhausen zuständig ist, haben alle individuell auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmten Hygienekonzepte erarbeitet und führen diese aus. Schulamtsdirektorin Ilse Stork erklärt, dass diese Pläne auf dem Hygienerahmenplan basieren und, dass das Lüften darin ein ganz wichtiger Aspekt sei. Kinder und Eltern seien darauf vorbereitet worden, dass die Schüler warme Kleidung auch für den Unterricht dabei haben sollen. Die Schüler haben ihre Jacken inzwischen über den Stühlen hängen und griffbereit. Das bestätigt auch Rainer Seefried, Rektor der Maurus-Gerle-Schule in Karlshuld.

Im Kindergarten in der Franziskanerstraße in Neuburg können alle Räume gut quergelüftet werden. Bild: Manfred Dittenhofer

Und genauso läuft es auch in den Kindergärten. Beispiel Kindergarten Franziskanerstraße in Neuburg. „Schon morgens, bevor die Kinder kommen, wird gut durchgelüftet. Und dann läuft eine Eieruhr, die die Lüftungsintervalle ankündigt. Das macht den Kindern regelrecht Spaß, und sie sind sehr aktiv dabei.“ Kindergartenleiterin Elisabeth Kausch hat zudem keine infrastrukturellen Probleme. Alle Räume lassen sich querlüften. Und Jacken, Decken und Mützen gehören inzwischen zur Standardausstattung. Aber momentan sei man ohnehin noch sehr viel im Garten.

Luftreinigungsgeräte: Frist bis zum 31. Dezember

Im Landratsamt, dem Sachaufwandsträger für die Gymnasien und die Realschulen im Landkreis, prüfe man unterdessen den Bedarf genauso wie die Förderrichtlinien, wie Pressesprecherin Sabine Gooss mitteilt. Die Anträge müssen bis 31. Dezember bei der Regierung für Oberbayern gestellt werden. Vorher aber gehe es darum, welche Geräte den Vorgaben entsprächen. Und wie viele an den Schulen benötigt, sinnvoll und aus München auch gefördert würden. Dann müsse man noch klären, wie der Betrieb vor Ort gewährleistet sei.

