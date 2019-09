vor 22 Min.

Lumberjack-Cup: Wenn die Motorsäge zum Sportgerät wird

Am 15. September zeigen Sportholzfäller und Kettensägenkünstler beim Lumberjack-Cup in Rennertshofen, wie Meister ihres Fachs mit Hand- und Motorsägen umgehen.

Von Claudia Stegmann

Die Motorsäge heult auf und macht einen höllischen Lärm. Ein satter 70 PS starker Motor steckt hinter der Verkleidung, der das Gerät für wenige Sekunden an die Grenzen seiner Belastung bringt und nur einem Zweck dient: drei exakt gleich große Holzscheiben aus einem Stamm zu schneiden. Hot Saw („heiße Säge“) heißt die Disziplin mit den getunten Maschinen, die unter Sportholzfällern ausgetragen wird und wofür es einen enormen Kraftaufwand braucht, um die schwere, gierige Säge ruhig zu halten. Einer, der das in Perfektion beherrscht, ist der mehrfache deutsche Meister der Timbersport Series Robert Ebner. Er hat am Mittwochnachmittag auf dem Schrannenplatz in Neuburg gezeigt, wie man eine derartige Motorsägen-Rakete im Griff hat und damit auch noch in Sekundenschnelle drei gleich große Holzscheiben sägt.

Peter Bauer bei der Disziplin „Underhand Chop“, die das Zerteilen eines gefällten Baumes nachstellt Bild: Claudia Stegmann

Die Vorführung war ein Vorgeschmack dessen, was sich am Sonntag, 15. September, auf dem Sportplatz in Rennertshofen abspielen wird. 50 nationale und internationale Sportler – darunter auch Frauen – werden sich beim Lumberjack-Cup der Firma Kettlitz in den Disziplinen Waldarbeit, Holzfällersport und Speedcarving messen. Im Wesentlichen geht es bei dem Wettbewerb darum zu zeigen, wie exakt und feinfühlig die Meister ihres Fachs mit einer Motorsäge umgehen können, die doch eher für eine grobe, brachiale Arbeit steht.

Lumberjack: Waldarbeit als sportliche Disziplin

Neben Robert Ebner zeigten am Mittwoch auch seine Sportskollegen Ulrich Huber und Peter Bauer, was die Besucher beim Lumberjack-Cup erwartet. Den sportlichen Wettkampf der besonderen Art richtet die Firma Kettlitz, die in Rennertshofen Kettenschmierstoffe für Akku- und Motorsägen entwickelt und herstellt, bereits zum zweiten Mal aus. Das Programm wird im Wesentlichen dem des Vorjahres gleichen. Die Gäste bekommen drei Sportarten zu sehen: Lumberjack, Speedcarving und Waldarbeit.

Beim Lumberjack-Wettkampf geht es unter anderem darum, eben jene gleichmäßigen Scheiben von einem Baumstamm zu sägen, wie es Robert Ebner getan hat. 23 Teilnehmer aus Deutschland, Österreich, Großbritannien, Belgien und der Schweiz werden am 15. September in dieser Kategorie gegeneinander antreten. Bei der Waldarbeit-Disziplin steht das Handwerk an sich als sportliche Herausforderungen im Vordergrund, wie beispielsweise das Entasten eines Stammes. Ulrich Huber hat sich dafür schon den Weltmeister-Titel geholt und zeigte auf dem Schrannenplatz, dass 30 Äste in weniger als 15 Sekunden abgesägt sein können. Beim Lumberjack kommen aber nicht nur Motorsägen zum Einsatz. Auch mit der Axt oder einer Säge hantieren die Sportler auf Zeit. Dass dies alles einfacher aussieht als es ist, durfte einer der Zuschauer am Schrannenplatz am eigenen Leib erfahren. Die zwei Meter lange Handsäge, die Peter Bauer zuvor augenscheinlich wie durch Butter zog, wollte bei dem Herren nicht ganz so reibungslos flutschen.

Ulrich Huber beim Absägen von Ästen. Bild: Claudia Stegmann

Beim Lumberjack-Cup in Rennertshofen können Skulpturen ersteigert werden

Und zuletzt stehen am 15. September auch Speedcarver auf dem Programm. Das sind Holzschnitzer, nur mit gröberem Gerät. Innerhalb von 60 Minuten entwerfen die neun Kettensägenkünstler jeweils eine Skulptur. Wer möchte, kann sich eine davon auch mit nach Hause nehmen. Die Figuren werden versteigert, und derjenige Schnitzer, der den höchsten Betrag erzielt, qualifiziert sich für die Deutsche Meisterschaft im Speedcarving.

Die Veranstaltung findet am 15. September auf dem Sportplatz Rennertshofen von 9.30 bis 19 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Es gibt ein Rahmenprogramm für die ganze Familie, speziell auch für Kinder.

