Lust auf ein Jahr Freiwilligendienst in Frankreich?

Jugendliche zwischen 18 und 25 Jahren können sich ab sofort für einen Auslandsaufenthalt in Sète bewerben. Gleichzeitig werden zwei Gastfamilien aus dem Landkreis gesucht, die zwei junge Franzosen aufnehmen

Von Claudia Stegmann

Frankreich – das Land der Straßencafés und Bistros, des Baguette und des schmackhaften Käses und dem Gefühl des savoir vivre – zu wissen, wie man es sich gutgehen lässt. In diesem Umfeld können ab Herbst zwei Jugendliche leben und arbeiten, denn der Landkreis sucht Teilnehmer für den Deutsch-Französischen Freiwilligendienst der Gebietskörperschaften. Für die Ausgewählten geht es von September 2019 bis August 2020 in die Neuburger Partnerstadt Sète oder deren Umgebung.

Im Rahmen des Freiwilligendienstes werden die deutschen Jugendlichen 30 Stunden pro Woche in der Sèter Stadtverwaltung oder in der Verwaltungsgemeinschaft arbeiten. Die konkreten Einsatzgebiete stehen im Augenblick noch nicht fest, sagt Anne Heiß vom Landratsamt. Sie können sich aber beispielsweise mit Ökologie, Jugendarbeit, Bildung oder Kultur beschäftigen. Dafür erhalten die Freiwilligendienstler eine Vergütung von 107,58 Euro plus 472,97 Euro vom französischen Staat. Darüber hinaus gibt es einen Wohngeldzuschuss, denn die deutschen Austauschpartner werden in Frankreich in einem Jugendwohnheim wohnen. Damit sie insbesondere in den ersten Wochen leichter Fuß fassen und die neue Heimat kennenlernen, steht ihnen ein Tutor zur Seite.

Quasi im Austausch kommen in derselben Zeit zwei Franzosen in den Landkreis. Sie werden in der Neuburger Stadtverwaltung und im Kreisjugendamt eingesetzt. Für sie sucht das Landratsamt noch zwei Gastfamilien, die gegen eine Aufwandsentschädigung jeweils einen Austauschpartner aufnehmen. Auch in Deutschland haben die Franzosen einen Tutor an ihrer Seite. Mit Gaby Kaps ist bereits eine Ansprechpartnerin gefunden, eine weitere Person wird noch gesucht.

Wer sich für den Freiwilligendienst an der Mittelmeerküste Südfrankreichs interessiert, kann sich bis 15. Juni bewerben. Hauptvoraussetzungen sind das Alter zwischen 18 und 25 Jahren, französische Sprachkenntnisse sowie ein Interesse an der französischen Kultur. Sobald feststeht, in welchen Arbeitsbereichen die jungen Leute eingesetzt werden, kommen möglicherweise noch spezielle Fachkenntnisse hinzu. Diese können bei Anne Heiß im Landratsamt (Telefon 08431/57-436) oder Marie-Luise Kühnl von der Stadt Neuburg (Telefon 08431/55-235) erfragt werden. An diese beiden Ansprechpartnerinnen können Interessierte auch ihre Bewerbungen per Mail richten:

anne.heiss@lra-nd-sob.de

marieluise.kuehnl@neuburg-donau.de

https://volontariat.ofaj.org/de

