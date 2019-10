10:14 Uhr

Luz amoi präsentierten sich in Neuburg flott und fetzig

Luz amoi gaben ein Konzert „für Berta...“ Um wen es sich dabei handelt, wurde erst am Ende der Veranstaltung im Neuburger Kolpingsaal erklärt.

Von Brigitte Clemens

Mit dem neuen Programm „für Berta…“ waren die musikalischen Multitalente der Gruppe Luz amoi aus Freising hautnah am Neuburger Publikum.

Betrachtete man die Menge der Instrumente auf der Kolpinghausbühne in Neuburg, hätte man eigentlich ein großes Orchester erwartet. Stefan Pellmaier, aus dessen kreativem Kopf der größte Teil der Musik stammte, Stefanie Pellmaier, Johannes Czernik, Manuela Schwarz und Dominik Hogl schafften es mühelos, mindestens sechzehn Instrumente in spontanen, flotten Wechseln perfekt zu spielen und dabei noch ihre Stimmen erklingen zu lassen. Einzigartig, ihre Musik!

Rasante Instrumente und rasante Stilwechsel

Da leiteten beispielsweise zarte Harfenklänge einen Walzer ein, Geige und Saxophon schmolzen nur so dahin, Akkordeon, Hackbrett und Bass setzten Akzente, und schon war man mittendrin, dem prägnanten Titel „für Berta…“ nachzuspüren. Rasant waren nicht nur die Instrumenten-, sondern auch die Stilwechsel. Jazzige Improvisationen landeten bei Landler oder Polka. Bayerische Balladen gingen über in musette-artige Musik, fetzige Klezmer-Töne reihten sich an alpenländische Jodler.

Italopop oder Südtiroler Hüttenmusik lösten bayerischen Songwriter-Stil ab. Zwiefache fuhren in die Beine, cubanische Klänge paarten sich mit karibischen Steel Drum-Melodien. Moderne Volksmusik ersetzte das altbekannte Volkslied, fast rap-artig fügten sich gesellschaftskritische Texte ein. Auch der Squaredance kam nicht zu kurz.

Erst am Ende wurde das Rätsel um "Berta" gelöst

Wortgewandt, witzig, oft selbstironisch und äußerst spannend gestaltete Stefan Pellmaier seine Moderationen, nahm mit Augenzwinkern sich, seine Musiker liebevoll-mokant auf die Schippe, kokettierte mit dem Publikum, brachte den Saal zum Toben und klärte schließlich das Rätsel „Berta“.

Wer Stefan Pellmaiers Heimatort Oberappersdorf bisher nicht kannte, fühlte sich nach diesem mitreißenden Konzert in Neuburg mit echter, handgemachter Musik fast schon als Bürger dieses Nabels der bayerischen Welt und kennt nun auch die echte Berta: Es ist das „Urgestein Oberappersdorfer Wirtin“, die stellvertretend diesen authentischen, erdigen, urbayerischen, nicht mehr allzu oft vorkommenden Namen verkörpert.

Man hätte diesem Ensemble, der hochprofessionellen, außergewöhnlichen Musik, den tiefgehenden Texten und den launigen Erzählungen noch stundenlang lauschen können.

