vor 5 Min.

MBDA in Schrobenhausen gehört zu den Top-Arbeitgebern

Die Mitarbeiter des Unternehmens aus Schrobenhausen sind mit den Arbeitsbedingungen sehr zufrieden. Das liegt nicht nur an der Bezahlung.

Bei MBDA lässt es sich gut arbeiten, denn das Unternehmen zählt zu den Siegern des diesjährigen „Great Place to Work“-Wettbewerbs. MBDA mit Stammsitz in Schrobenhausen entwickelt und fertigt Lenkflugkörper und Lenkflugkörpersysteme für die Bundeswehr. Es ist nicht die erste Auszeichnung, die das Unternehmen bekommen hat.

„Wir sind stolz, zum sechsten Mal zu den besten Arbeitgebern zu gehören und freuen uns, dass wir unser Ergebnis erneut verbessern konnten. 94 Prozent der befragten Mitarbeiter bestätigen, dass MBDA ein ,Great Place to Work’ ist. Das ist für uns Ansporn, in unserem Engagement nicht nachzulassen“, wird Personalleiter Marc Zizmann stellvertretend für die Geschäftsleitung in einer Pressemitteilung zitiert. In Schrobenhausen arbeiten über 1000 Mitarbeiter. MBDA erreichte den zehnten Platz in der Kategorie der Unternehmen mit 501 bis 2000 Mitarbeitern. Insgesamt 840 Unternehmen haben an dem Wettbewerb teilgenommen, von denen die 100 besten Arbeitgeber auf Grundlage einer Mitarbeiterbefragung und eines Audits ermittelt wurden.

Die Mitarbeiter bei MBDA in Schrobenhausen schätzen die Work-Life-Balance

Deutschlands beste Arbeitgeber zeichnen sich insbesondere durch vertrauensvolle Zusammenarbeit und attraktive Arbeitsbedingungen aus. Besonders gut bewerteten die Mitarbeiter die Sozialleistungen, Diversität und Gleichbehandlung sowie die Aufnahme von Neueinsteigern bei MBDA. Darüber hinaus erhielt das Unternehmen bei der Work-Life-Balance, dem Einholen von Feedback und beim Teamgeist Bestnoten. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt lag der größte Vorsprung bei der Vergütung und Erfolgsbeteiligung sowie bei der Gesundheitsförderung.

Neben „Deutschlands beste Arbeitgeber“ erhielt MBDA kürzlich zwei weitere Auszeichnungen. Die Studie „Leading Employers“, die auf eine breite Online-Datenbasis zurückgreift, wertete MBDA auf Rang 185 von 100.000 betrachteten deutschen Unternehmen. Im Branchenvergleich belegte MBDA dort den zweiten Platz. Und das Wirtschaftsmagazin Focus-Business verlieh MBDA das Siegel ,,TOP nationaler Arbeitgeber 2020“. (nr)

Themen folgen