vor 34 Min.

MINT Festival wird jetzt digital

Dafür sucht IRMA Workshopleiter

Das für Sonntag, 21. März, auf dem Flugplatz Manching geplante MINT-Festival ist wegen der aktuellen Pandemie-Entwicklungen abgesagt worden. Statt eines Alternativtermins plant das Regionalmanagement IRMA, die Mitmachaktionen in ein digitales Format umzuwandeln, das in den Osterferien stattfinden soll. Dafür startet IRMA nun einen Aufruf an interessierte Unternehmen, Vereine oder Privatpersonen, die eine Idee und vielleicht auch bereits Erfahrungen als digitale Workshopleiter und Workshopleiterinnen haben.

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, bietet das Projekt seit vielen Jahren praxisorientierte Bildungsangebote für Kinder und Lehrkräfte an. Dementsprechend sollen nun auch die digitalen Angebote vom Mitmach-Charakter leben. Es soll keine Vorträge, Frage- und Antwortrunden oder anderweitigen theoretischen Input geben, „sondern ganz konkrete Tüftel- und Experimentierworkshops“ – so der Wortlaut des Schreibens. Hintergrund aber bleibt, die Bildung und das Interesse im Bereich MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) voranzubringen.

Gesucht seien also Workshopleiter aus der Region 10, die sich vorstellen können, einen Workshop umzusetzen und zu betreuen. „Was das genaue Thema, die Zielgruppe oder auch die Länge des Workshops betrifft, sind wir offen, unterstützen und beraten aber gerne bei der Konzeption.“ Erfahrungen mit der Zielgruppe und auch schon mit einem digitalen Format seien wünschenswert, allerdings nicht zwingend notwendig, fügt Eva-Maria Lill, Projektleiterin für das MINT-Festival hinzu. Interessierte Personen und Institutionen werden gebeten, sich bestenfalls bis Ende Januar per E-Mail an lill@irma-ev.de oder telefonisch unter 0841/885211-205 bei Eva-Maria Lill zu melden, damit geprüft werden kann, ob eine Kooperation möglich ist. (nr)

