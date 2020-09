vor 19 Min.

Macheten-Prozess in Ingolstadt: Angeklagte ist schuldig

An Neujahr hat hier eine Patientin bei Krankenhausmitarbeitern Angst und Schrecken ausgelöst.

Weil sie mit einer Machete im Klinikum Ingolstadt herumgefuchtelt und Menschen bedroht haben soll, wurde einer 39 Jahre alten Frau der Prozess gemacht. So lautet das Urteil.

Die Notaufnahme am Klinikum in Ingolstadt war am Neujahrstag Schauplatz eines Polizeieinsatzes. Eine damals 38-Jährige hatte eine Machete gezückt und war damit zwei Polizisten bedrohlich nahe gekommen. Zuvor hatte sie bereits im Krankenhaus eine Silvesterrakete gezündet. Nun fand der Prozess ein Ende.

Macheten-Prozess in Ingolstadt: Angeklagte muss in Entziehungsanstalt

Das zuständige Gericht in Ingolstadt sprach die Frau des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte schuldig. Auch diverse Beleidigungen und Bedrohungen sah es als erwiesen an. Die inzwischen 39-Jährige, die während der Tat knapp 1,4 Promille gehabt haben soll, wurde deshalb zu zwei Jahren und drei Monaten verurteilt, die sie in einer Entziehungsanstalt verbringen muss. (nr)

