15:15 Uhr

Männer mordende Grazien in Bertoldsheim

Witzige und sehenswerte Beiträge beim Landfrauenfasching in Bertoldsheim: Diese Stimmungsmacher zündeten besonders.

Von Michael Geyer

Er ist quasi der Auftakt zum heißen Faschingswochenende und schon lange der Geheimtipp beim Fasching in Bernza. Die Rede ist vom Landfrauenfasching der Ortsgruppen Bertoldsheim und Erlbach, der alle Jahre am „Rußigen Freitag“ in der Schlossgaststätte über die Bühne geht. Auch heuer war der Saal sehr gut besetzt und die Besucher warteten gespannt darauf, was die Frauengruppe um die beiden Ortsbäuerinnen Helma Wenninger aus Bertoldsheim und Ida Kugler aus Erlbach und auf die Beine gestellt hatte.

Für gute Stimmungsmusik sorgte in bewährter Weise Alleinunterhalter Stefan Schiller. Kaum war die Polonaise angesagt, stürmten die Kinder und Besucherinnen die Tanzfläche. Großen Applaus gab es für die Tanzgruppe „Bleib fit“, die schon seit Jahren mit ihren Aufführungen Bewunderung erntet. Schließlich ist die Älteste von ihnen bereits im 87. Lebensjahr. Damit der „Nachwuchs“ für die Gruppe nicht ausbleibt, machten die Frauen Werbung, denn sie würden sich über Mittänzerinnen freuen.

Der humorige Beitrag der Landfrauen kam in Bertoldsheim gut an

Sehr gut kam beim Publikum der humorige Beitrag der Landfrauen an. Heuer hatte sich Evi Kugler etwas Besonderes einfallen lassen: Mit Trauermiene marschierten sieben schwarz gekleidete Grazien in den Saal und sangen davon, dass sie wieder zu haben seien und ihren Männern kein bisschen nachtrauerten. Alle seien auf tragische, unerklärliche Weise ums Leben gekommen, hätten es aber nicht anders verdient. Der eine, der nur für die Jagd und nicht für seine Frau Interesse zeigte, wurde selbst zum Wild und erlag einem Flintenschuss. Ein anderer, der gern fremdging, verunglückte, weil die Bremsleitung defekt war. Ein Dritter, der mit einer fremden Schönen nach Bali fuhr, wurde zuhause mit Wurstsalat mit Zyankali empfangen. Die übrigen ereilte ein Küchenmesser, ein Treppensturz, die falsche Potenzpille und ein Fön in der Badewanne. So sang jede davon, wie sie ihren „Alten“ ins Jenseits befördert hatte .Nur müssen die Frauen sich noch mit der Männersuche gedulden, weil sie noch ein paar Jährchen einsitzen dürfen.

Bertoldsheim: Großer Applaus für die Tanzgilden und Prinzenpaare

Evi Kugler begleitete mit der Gitarre und ein Orchester mit Eimer, Kochtopf, Weinflasche, Blockflöte, und Waschbrett sorgte für den Rhythmus. Die Künstlerinnen wurden nicht nur mit großem Applaus belohnt, sondern durften sich auch über einen Orden von den Tollitäten der Bertoldsheimer Faschingsgesellschaft freuen. Beim Auftritt feuerten die Besucher die Prinzenpaare und Tanzgruppen des großen und kleinen Hofstaates mit einem „Bernza Helau“ an und bedankten sich so für die tollen Darbietungen.

Themen folgen