Mahnwachen: Viele Gastwirte in und um Neuburg sind am „Anschlag“

Plus Straßencafés und Biergärten bleiben noch zu - trotz dauerhaft niedriger Inzidenz auch im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Aber jetzt gibt es Mahnwachen und Forderungen nach Öffnungen. Oder wird es vor Ostern nichts mehr?

Von Winfried Rein

20 Grad, Frühlingssonne, milde Luft – die Menschen zieht es ins Freie, in diesem Jahr wohl stärker als sonst. Einen Eiskaffee „stationär“ am Schrannenplatz oder ein Pils im Biergarten, das geht allerdings noch nicht. Die Beschränkungen des Infektionsschutzes gelten nach wie vor.

Das heißt, die (Außen-)Gastronomie muss noch auf ihren Neu- Start warten. Gruppenbegegnungen sind weiterhin untersagt, mehr als zwei Haushalte dürfen sich drinnen und draußen nicht treffen. Wenn man es genau nimmt, dann war der Auftrieb am Wochenende bereits „grenzwertig“. Die Polizei nimmt es genau und sehe sich die Brennpunkte an, versichert Neuburgs Polizeichef Norbert Bachmaier, „aber wir handeln weiter mit Augenmaß.“

Corona macht nicht nur den Neuburger Gastronomen zu schaffen

So rutscht vielleicht ein Ausschank als „Kaffee-to-go“ durch, während ein anderer Imbissverkäufer für eine geöffnete Coladose 600 Euro Bußgeld bezahlen musste. Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling wünscht sich rasche Lockerungen, damit Grenzsituationen und Ungleichheiten erst gar nicht entstehen. Die Infektionszahlen seien bald niedrig genug, um vorsichtig öffnen zu können. „Ich habe vollstes Verständnis für die Gastronomen und hoffe, dass es bald aufwärts geht“, so der Oberbürgermeister.

Stärkere Lockerungen machen Anzeigen und Bußgelder weitgehend überflüssig. „Ich fürchte aber, dass es vor Ostern nichts mehr wird“, vermutet Hotelier Karl Deiml im „Neuwirt“. Natürlich würde er seinen Biergarten gerne öffnen im Sinne von Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger, der der Außengastronomie noch vor dem Osterfest entgegenkommen will. „Mit maximal vier Gästen an einem Tisch bis 21 Uhr können wir allerdings nicht viel erwirtschaften“, meint der Wirt des „Neuwirt“.

Biergärten und Eisdielen würden gerne wieder regulär öffnen

Die „Rennbahn“ hat ganz zu, Baron Umberto von Beck-Peccoz wartet auf den Vollstart. Im „Mythos“ an der Donaubrücke hat die Familie Pascharos am Wochenende Essen zum Mitnehmen verkauft, ansonsten sei wenig los. „Wir sind aber jeden Tag präsent, von morgens bis abends“, betont Nicolaus Pascharos. Die richtige Freiluftsaison in seinem Restaurant beginne aber erst Ende April.

Dann wollen auch Leo und Bajram Gashi wieder Radtouristen und andere Gäste am Donaukai und im Bootshaus bewirten. „Das bisherige Geschäft ist vor allem ein Service für Stammgäste“, meint Manfred Enzersberger. „Zeitlos“ und Arco warteten auf den Start.

Der Lockdown macht den Gastronomen zu schaffen

Der bayerische Hotel- und Gaststättenverband will mit Mahnwachen auf die schwierige Lage seiner Mitgliedsbetriebe aufmerksam machen. Mit einem gedeckten Tisch und einem Bett auf einem zentralen Platz in Weichering beteiligt sich Christine Hammer vom Landgasthof Weichering am kommenden Montag von 10 bis 12 Uhr an dem stillen Protest. Auch in Neuburg wollen sich die Gastronomen zu einer stillen Protestaktion zusammenschließen.

Immerhin laufen im „Cantonati“, im „Il Pinguino“, im „Da Manuele“ und in anderen Eisdielen wieder die Eismaschinen. Die Glaskelche für die Eisbomben bleiben noch im Lokal, aber Stracciatella, Erdbeer, Pistazie und die Vielfalt der Sorten holt sich das Publikum bereits in langen Warteschlangen ab. Seit Samstag ist wieder Eiszeit. Fragen zur Außengastronomie? „Es gibt keine“, sagt Manuele Antinori, „wichtig ist nur die Gesundheit und nichts anderes.“ Da wird niemand widersprechen.

