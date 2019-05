18:52 Uhr

Maibaum sanft gelegt und sorgfältig bewacht

Seit Dienstag ziert ein neues Prachtstück Bergheimer Ortsmitte. Geholt hat ihn die Feuerwehr, gehätschelt und behütet wie ein Kind.

Von Christof Paulus

Keine Säge ist zu hören, als es der Fichte an den Stamm geht. Es riecht nach Blättern und Benzin im Forst zwischen Unterstall, Attenfeld und Gietlhausen, der Motor eines Traktors wummert durch den Wald. Am Heck des Traktors hängt eine Rolle, daran befestigt ist ein Drahtseil. Locker hängt es durch die Luft, 15, 20 Meter bis kurz unterhalb der Mitte der Fichte, die die Bergheimer Feuerwehr ausgesucht hat. Als die Rolle sich zu drehen beginnt, um das Seil einzuziehen, spannt es sich. Sofort kracht es in der Wurzel, ein Ruck zuckt durch die Äste, der Baum fällt nach vorne, bockt kurz, kippt dann ein weiteres Stück zur Seite – in die Richtung, wo der Traktor steht.

Der Maibaum kommt aus dem Unterstaller Forst

„Stopp!“, schallt es quer über den Waldweg, über den die Fichte sich neigt, gezogen und gehalten von einem Seil zugleich. „Jetzt geht es genau in die Richtung, in die es nicht soll“, sagt Peter Burghart. Er gehört zur Bergheimer Feuerwehr, beobachtet neben dem Traktor, wie dieser den Baum zu Boden bringen will. Wieder zieht die Rolle das Seil an, wieder kracht es, wieder gibt der Baum etwas nach. Er drückt sich an eine andere Fichte, rutscht daran entlang, reißt Ast um Ast an dieser ab. „Schau, was für eine Spannung jetzt auf dem Seil ist“, sagt Burghart zu seinen Kameraden. Nur zwei, drei Meter hängt die Krone noch über dem Boden. Dann knallt es, das Drahtseil reißt. Der Baum schüttelt sich durch, fällt, kurz pfeift die Luft durch die Blätter, dann schlägt die Baumkrone auf dem Boden auf. Der Baum ist gefällt. 30 Meter ist er lang, messen die Bergheimer. Den Sturz hat er überstanden.

Die Vorhut auf dem Weg zum Baumlager in Hennenweidach. Peter Burghart (ganz links) und seine Kameraden auf dem Anhänger haben gute Laune. Bild: Christof Paulus

Den wollten die Feuerwehrmänner zwar ganz verhindern. Die Fichte aus dem Unterstaller Forst soll schließlich ihr Maibaum werden, aufgestellt am Abend vor dem Maifeiertag. In Bergheim selbst fehlt es im Wald an der Donau an Fichten. Vor einigen Jahren, erzählen sie, sei ihr Maibaum beim Fest gerissen, nur Girlanden hätten den Stamm zusammengehalten. Als er damals gefällt wurde, hatte der Aufschlag ihn nachhaltig beschädigt. Deshalb sägt die Feuerwehr jetzt nicht mehr, sondern legt den Baum mit Drahtseilen um, versucht ihn sachte auf den Boden zu legen.

Damit das klappen kann, klettert Dennis Neumeier am Baum, als dieser noch steht, auf einer Leiter hinauf und hinab, wieder und wieder. Mit einer Axt schlägt er Äste ab, was zu dick ist, dem rückt er mit einer Säge zu Leibe. Zuletzt hängt er sich ein Seil um die Schulter, am Ende der Leiter angekommen, zieht er damit das Drahtseil nach oben, schlingt es fest um den Stamm. Dann krabbelt er die Leiter wieder hinab, sägt einige der freigelegten Wurzeln mit einer Kettensäge durch. „Einer muss das Kommando übernehmen“, sagt er. „Sonst wären wir heute Nacht noch im Wald.“ Auch ausgesucht hat er die Fichte.

Ziemlich mächtig ist der Stamm des künftigen Maibaums

Ziemlich mächtig ist deren Stamm, schwerer zu fällen und aufzustellen. „Vogelwild“ nennt Alois Guppenberger die Bergheimer Feuerwehr deshalb, fängt sich dafür lautes Gelächter ein. Er gehört zur Wehr in Unterstall, die am Sonntag an gleicher Stelle wie die Bergheimer ihren Maibaum geholt hat. Keiner der rund ein Dutzend Bergheimer Feuerwehrmänner kann sich daran erinnern, dass in den letzten Jahren ein Maibaum geklaut worden sei, um ihn gegen Bier oder eine Brotzeit auszulösen. „Schwierig“, meint Guppenberger. „Oft müsste man dazu einbrechen.“ Als der Baum auf dem Boden liegt, helfen die Unterstaller ihren Bergheimer Kollegen jedenfalls schnell, seine Äste zu entfernen. Alles in Eintracht also? „Wo bringt ihr euren Baum hin?“, fragt Guppenberger. „In die Halle“, antwortet ihm Neumeier. „Ja, wo?“, hakt er nach. Neumeier lacht. Guppenberger lässt nicht locker: „Sag halt!“ Wieder lacht Neumeier: „Jetzt spinnst du aber!“, sagt er. An seinen, an ihren Maibaum wollen die Bergheimer auch die Unterstaller nicht heranlassen.

Fast eine Stunde brauchen die Feuerwehrleute noch, um den Baum aus dem Gehölz zu befördern. Sie spannen ihn an

Dennis Niedermeier hat den Traktor über dem Maibaum geparkt. Gemeinsam haben die Feuerwehrmänner die Vorderräder entfernt, damit er nicht bewegt werden kann, Bild: Christof Paulus

einen Traktor, zurren den hinteren Teil auf einem Karren fest. Dann beginnt die Fahrt aus dem Wald, durch Unterstall und Egweil. Neumeier fährt den Traktor, kaum mehr als zehn Stundenkilometer erreicht er. Vier seiner Kameraden begleiten zu Fuß den Wagen, auf dem der obere Teil des Baumes aufliegt. Er sei lieber draußen als zuhause rumzuliegen, sagt Neumeier. „Aus Leidenschaft“ und für die Kameradschaft sei er heute den ganzen Tag unterwegs. Es ist wahrlich keine Autobahn, auf der die Bergheimer mit ihrem Schwertransport unterwegs sind. Dennis Neumeier tritt auf die Bremse, als der Tross den Unterstaller Weg in Egweil erreicht. Ein Auto steht genau in der Kurve, der Weg zwischen den Häusern kaum breit genug für zwei normale Wägen. Ganz nach außen lenkt Neumeier den Traktor, nimmt den ganzen Platz der Kurve mit. Seine Begleiter am Karren hinterm Wagen folgen seiner Spur. Immer wieder schaut Neumeier nach hinten, manövriert den Baum Stück für Stück um das Auto herum.

Zwei Verkehrsschilder stehen beim Maibaum-Transport im Weg

Als es geschafft ist, stehen am Ortsausgang noch zwei Verkehrsschilder im Weg, die Feuerwehrmänner schrauben sie heraus und wieder hinein, als der Baum die Stelle passiert hat. Sechs Autos hängen inzwischen hinter dem Tross fest, können nicht überholen. Kurz darauf erreicht er sein Ziel Hennenweidach, ein Hof kurz vor Bergheim. Endlich können die Autos vorbei, acht sind es nun. Verloren haben sie sicher zehn Minuten, vielleicht auch mehr. Das macht ihnen nichts, schließlich geht es um den Maibaum. Einer nach dem anderen lacht und grüßt im Vorbeifahren.

Der Baum ist gefällt. Jetzt entfernen die Feuerwehrmänner aus Unterstall gemeinsam mit den Bergheimer die Äste am Stamm. Bild: Christof Paulus

Wieder ist Geduld gefragt, als die Feuerwehrmänner den Baum in der Halle in Hennenweidach unterbringen. Da erinnert sich Dennis Neumeier an die Blicke der Unterstaller und Egweiler im Wald und auf dem Weg. „Die wissen genau, wo der Baum jetzt ist“, sagt er. Deshalb stellen die Bergheimer ihren Traktor über den Baum und schrauben dem Traktor die Räder ab, damit er nicht bewegt werden kann. Die Mühe soll sich lohnen: Keinen Schaden darf der Baum nehmen. Diebe sollen keine Chance haben. Zwei Nächte muss er in der Halle überstehen, wird anschließend geschmückt. Es zahlt sich aus: Seit Dienstag steht der neue Maibaum in Bergheim.

Die Bergheimer Feuerwehr holt ihren Maibaum. Video: Christof Paulus

Themen Folgen