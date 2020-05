27.05.2020

Man traut sich wieder nach Hinterkaifeck

Dieses Grab erinnert an den nach wie vor nicht aufgeklärten Sechsfach-Mord in Hinterkaifeck.

Führungen mit der Landkreisführerin

Hinterkaifeck – dieser Name jagt noch heute vielen Menschen einen kalten Schauer über den Rücken. Landkreisführerin Maria Weibl kennt diese Geschichte des ungeklärten Mehrfachmordes vom 31. März 1922 ganz genau. Auf individuellen Wanderungen erzählt sie den Teilnehmern davon.

Maria Weibl bringt viel Hintergrundwissen mit, das sie während der rund zweieinhalbstündigen Führung weitergibt.

Für die nachfolgenden Termine ist der Treffpunkt jeweils vor der Kirche in Waidhofen um 17.45 Uhr: 30. Mai, 6., 13., 20. und 27. Juni, 11., 18. und 25. Juli, 8., 15. und 22. August sowie 5. und 12. September. Außerdem bietet Maria Weibl Vollmondwanderungen an, die um 19.45 Uhr vor der Kirche in Waidhofen starten. Termine hierfür sind 4. Juli, 1. August und 29. August.

Firmen, Vereine und Gruppen haben die Möglichkeit, ab einer Mindestanzahl von zehn Personen individuelle Termine für die Wanderungen zu vereinbaren. Die Führung kostet pro Person sieben Euro.

Während der Coronazeiten müssen die Teilnehmer während der Führung Masken tragen und die Abstandsregel von 1,5 Meter einhalten. (nr)

Anmeldungen erfolgen bei Maria Weibl unter der Telefonnummer 08252/3422.