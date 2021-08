Manching

Beim Flugplatz Manching wird der Mensch für Drohnen überflüssig

Die Plattform, auf der die Drohne steht, wird in den HIVE-Container gefahren. Dort findet der Wechsel der beiden Akkus statt, was nur drei Minuten dauert, dann ist die Drohne wieder abflugbereit.

Plus In einem Gebäude südlich des Flugplatzes Manching läuft der Test an Drohnen, die zu jeder Tages- und Nachtzeit voll autonom ihrer Arbeit nachgehen. Was genau dort getestet wird.

Von Manfred Dittenhofer

Das Gebäude ist von außen eher unscheinbar, beherbergt aber einen wichtigen Teil der technischen Zukunft. Die Halle steht rund zwei Kilometer südlich des Flugplatzes Manching auf dem Testgelände für Drohnen, dessen Infrastruktur das Unternehmen HIVE Systems nutzt, um dort voll autonom fliegende Drohnensysteme zu erproben, die Mensch und Natur unterstützen sollen. Bei der Überwachung von Waldbränden genauso, wie bei der Rettung von Rehkitzen auf Äckern und Wiesen. Aber auch Firmenareale können von oben überwacht oder vermessen werden. Nichts Neues, sagen Sie?

