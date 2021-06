Betrug: Falscher Banker erbeutet in Manching 21.000 Euro

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Telefon als Mitarbeiter ein Bank ausgegeben und so von einem Rentner aus Manching über 21.000 Euro erbeutet.

Zwischen 7. und 9. Juni ist ein 74-jähriger Mann Opfer eines falschen Bankmitarbeiters geworden. Der Manchinger erhielt zunächst per Post unaufgefordert einen Code seiner Bank zur Freischaltung einer Überweisungs-App. Der Täter hatte zuvor laut Polizei den Online-Banking-Account des Rentners übernommen und darüber den Versand dieses „SecureGo Netkey“ veranlasst.

Der Unbekannte rief den Mann aus Manching an und gab vor, Mitarbeiter einer Bank zu sein

Wenig später rief der Unbekannte bei dem Rentner an und gab vor, Mitarbeiter der Bank zu sein und den Netkey abgleichen zu müssen. In gutem Glauben ließ sich der Senior davon überzeugen, seinen NetKey zu nennen. Am Folgetag bemerkte er mehrere Verfügungen auf seinem Konto. Es entstand ein Gesamtschaden von über 21.000 Euro.

Die Polizei warnt: Niemals sensible Bankdaten am Telefon oder per Mails weitergeben

Jetzt warnt die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt vor dieser Betrugsmasche. Eine Bank, so heißt es vonseiten der Polizei, wird ihre Kunden niemals dazu auffordern, individuell übermittelte PINs, Codes, TANs, NetKeys und andere sensible Informationen am Telefon oder per Mail preiszugeben.

Bei einem verdächtigen Anruf sollten die Angerufenen nie ihre PIN oder andere Zugangsdaten zum Online-Banking nennen oder per Mail verschicken. Stattdessen sollen sie auflegen und selbst ihre Bank oder ihren Bankberater kontaktieren sowie Anzeige bei der Polizei erstatten. (nr)

