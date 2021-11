Manching

vor 50 Min.

Frontal in den Gegenverkehr: 70-Jähriger stirbt bei Unfall auf B16

Auf der B16 bei Manching ist es am Freitagnachmittag zu einem tödlichen Unfall gekommen.

Ein 70-Jähriger ist mit seinem Auto auf der B16 bei Manching in den Gegenverkehr gekommen. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Bundesstraße war in der Folge stundenlang gesperrt.

Auf der B16 bei Manching ist es am Freitagnachmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Wie die Verkehrspolizei Ingolstadt auf Anfrage mitteilt, war gegen kurz vor 14 Uhr ein 70-Jähriger zwischen Lindach und Rottmannshart, im Bereich des Flugplatzes, mit seinem Auto unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem Gespann zusammen, bestehend aus einem Kleinbus sowie einem Bootsanhänger. Tödlicher Unfall auf der B16 bei Manching: 70-Jähriger stirbt Laut Polizei verstarb der 70-Jährige noch an der Unfallstelle. Die zwei Personen im Kleinbus kamen mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die B16 war für Bergungsarbeiten den ganzen Nachmittag über in diesem Bereich gesperrt. Die Polizei rechnet damit, dass die Sperrung bis etwa 17.30 Uhr aufgehoben wird. (ands)

