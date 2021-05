Kelten-Römer-Museum in Manching: Freier Eintritt zum Jubiläum

Das Kelten-Römer-Museum Manching feiert am 2. Juni sein 15-jähriges Bestehen. Für Besucher gibt es freien Eintritt und etwas zum Lachen.

Am Mittwoch, 2. Juni, feiert das Kelten-Römer-Museum Manching sein 15-jähriges Bestehen. Dies bietet nicht nur die Gelegenheit, auf die noch recht kurze, aber dennoch überaus ereignisreiche Geschichte des Museums zurückzublicken. Auch den Besucherinnen und Besuchern wird mit zwei Sonderaktionen einiges geboten.

Ein Besuchermagnet im Kelten-Römer-Museum in Manching: Ein Schatz aus keltischen Goldmünzen.

Das Museumsgebäude in Manching besteht aus Glas und Beton

Das Wochenende des 2./3. Juni 2006 brachte frischen Wind in die Manchinger Kulturlandschaft: Viele Menschen waren gekommen, um mit einem großen Fest die Einweihung des neuen kelten römer museums zu feiern. In zweijähriger Bauzeit hatten die Fischer Architekten ( München) im Auftrag eines 2002 gegründeten Zweckverbandes, dem der Bezirk Oberbayern, der Landkreis Pfaffenhofen, der Markt Manching und der Keltisch-Römische Freundeskreis Manching angehören, ein modernes Museumsgebäude aus Glas und Beton errichtet.

Präsentiert werden im Kelten-Römer-Museum Funde aus Manching und Oberstimm

Es präsentiert die Funde aus der Keltenstadt von Manching und dem Römerkastell von Oberstimm. Highlights bilden unter anderem ein Schatz mit Hunderten keltischer Goldmünzen, ein rätselhaftes Kultbäumchen sowie zwei bestens erhaltene Schiffswracks aus der Römerzeit, die 1986 in Oberstimm entdeckt sowie ab 1994 geborgen und durch das Römisch-Germanische Zentralmuseum in Mainz restauriert werden konnten.

Der Fund dieser Wracks bildete in gewisser Weise auch die Initialzündung zur Museumsgründung, die nicht zuletzt durch Herbert Mayr, den damaligen Vorsitzenden des Manchinger Freundeskreises, vorangetrieben wurde. Die museale Konzeption der Dauerausstellung übernahm die Archäologische Staatssammlung München, der das Manchinger Museum als Zweigmuseum zugeordnet ist. Den Löwenanteil der Baukosten sowie den fortlaufenden Betrieb und Unterhalt des Kelten-Römer-Museums gewährleisten die Mitglieder des Zweckverbandes, allen voran der Markt Manching sowie der Bezirk Oberbayern und der Landkreis Pfaffenhofen.

270.000 Gäste haben das Kelten-Römer-Museum in Manching bislang besucht

In den vergangenen 15 Jahren konnte das kelten römer museum mehr als 270.000 Gäste begrüßen und über 6000 Veranstaltungen organisieren: von Führungen, Workshops und Kindergeburtstagen über Vorträge und Kulturevents bis hin zu großen Museumsfesten. Mit bislang 14 Sonderausstellungen richtete das Museum seinen Blick auch auf archäologische Themen von internationaler Bedeutung, etwa den namengebenden Fundort der keltischen La Tène-Kultur in der Schweiz, reich ausgestattete Königsgräber in Makedonien oder Artefakte mongolischer Steppenkrieger.

Mit „Kunst in Miniatur: Antike Gemmen aus Bayern“ (ab 24. Juli) steht die nächste Sonderausstellung auch schon in den Startlöchern. Während das Museum seit dem 19. Mai wieder für das Publikum geöffnet hat, ist eine Durchführung von museumspädagogischen Programmen und anderen Veranstaltungen aufgrund der Corona-Krise dagegen noch nicht möglich.

Am 2. Juni ist der Eintritt für alles Besucher des Museums in Manching frei

Die kleinen und großen Gäste können sich anlässlich des 15-jährigen Museumsgeburtstages aber dennoch auf Sonderaktionen freuen: So ist am 2. Juni der Eintritt für alle Besucher frei. Zudem startet an diesem Tag das neue Quiz „Professor von Eulenschnurz: Jäger des verworrenen Quatsches“, das noch bis zum 12. September läuft.

Die fiktive Hauptrolle des humoristischen Suchspiels übernimmt Prof. Dr. Eosander von Eulenschnurz von der Bayerischen Fernuniversität Hintertupfing, der für seine unkonventionellen Theorien berühmt ist. Manchmal treibt es Eulenschnurz aber doch zu bunt, wie das Kelten-Römer-Museum unlängst bei einem Besuch des Professors erfahren musste. So deutete der Professor zahlreiche Funde aus der Keltenstadt von Manching und dem Römerkastell von Oberstimm vollständig um, etwa als gut belegte Familienpizza oder abgefahrenen Muped-Lenker. Acht dieser Eulenschnurzschen Interpretationen werden im Rahmen des neuen Suchspiels nun vorgestellt. Aufgabe der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist es, die beschriebenen Objekte in der Ausstellung zu finden und ihre tatsächlichen Funktionen zu erraten. (nr)

