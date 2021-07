Vollsperrung der Autobahn A9 bei Manching

Beim Zusammenstoß mit einem Lkw verletzte sich ein Autofahrer auf der A9 bei Manching schwer.

Auf der Autobahn A9 hat sich am Dienstagnachmittag ein Autofahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Dies teilte die Polizei mit. Nachdem er zunächst auf dem mittleren Fahrstreifen der A 9 in Richtung München fuhr, kam ein 44-jähriger Mann aus München mit seinem BMW etwa 1,5 Kilometer nach der Anschlussstelle Manching immer weiter nach rechts ab und fuhr so ungebremst mit etwa 150 km/h mit der rechten Front gegen das linke Heck des Sattelzuges MAN, mit dem ein 38-jähriger aus Belarus auf dem rechten Fahrstreifen fuhr.

Vollsperrung nach Unfall auf der A9 bei Manching

Der 44-Jährige verletzte sich schwer. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Ingolstadt gebracht. Die Autobahn wurde für etwa eine halbe Stunde gesperrt. Es entstand ein Schaden von über 10.000 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Vor Ort unterstützte die Freiwillige Feuerwehr aus Manching bei der Absicherung der Unfallstelle. (nr)