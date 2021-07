Zeugen gesucht: Unbekannte überfallen Tankstelle in Manching

Nach dem Überfall auf die Kassiererin einer Tankstelle in Manching am Montagfrüh fahndet die Polizei nach den Tätern. Zeugen sollen sich bei der Kripo Ingolstadt melden.

Am Montagmorgen ist in Manching die Mitarbeiterin einer Tankstelle überfallen worden. Die beiden Täter konnten mit ihrer Beute unerkannt flüchten. Jetzt sucht die Kripo Ingolstadt nach Zeugen. Zwei Männer haben der Kassiererin einer Tankstelle laut Polizei gegen 5 Uhr Am Keltenwall aufgelauert. Als die Frau das Geschäft öffnete, schubsten die Angreifer ihr Opfer im Verkaufsraum zu Boden. Dabei wurde die Frau leicht verletzt.

Die Unbekannten bedrohten die Frau in der Tankstelle mit einer Pistole

Die Unbekannten bedrohten die Frau mit einer Pistole und zwangen sie, den Tresor zu öffnen. Mit einer vierstelligen Summe an Bargeld konnten die beiden Männer – vermutlich in Richtung Ortsmitte – flüchten.

Bei der Suche nach dem Tätern wurde ein Hubschrauber eingesetzt

Eine nach der Tat umgehend eingeleitete Fahndung, in die neben zahlreichen Streifenfahrzeugen auch Suchhunde und ein Hubschrauber eingebunden waren, führte bislang nicht zur Ergreifung der Täter. Diese werden folgendermaßen beschrieben: Bei Täter sind rund 25 Jahre alt, schank, 1,75 Meter groß und mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Einer trug eine schwarze Jogginghose sowie blaue Schuhe mit weißen Streifen und eine schwarze Sturmhaube. Der zweite Täter trug schwarze Jeans und eine Sturmhaube in Camouflage-Optik.

Die Kripo Ingolstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen sollen sich bei der Polizei unter der Nummer 0841/9343-0 melden. (nr)